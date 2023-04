Τσαβούσογλου σε Σουηδία: «Αποτελεσματική συνεργασία» κατά της τρομοκρατίας για να ενταχθείτε στο ΝΑΤΟ

«Η αποτελεσματική συνεργασία κατά της τρομοκρατίας είναι απαραίτητη» για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, ήταν το μήνυμα που έστειλε στον Σουηδό ομόλογό του ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Μελβούτ Τσαβούσογλου.

Μετά τη συνάντηση που έχει με τον Υπουργό Εξωτερικών της Σουηδίας Τόμπιας Μπίλστρομ, στο περιθώριο της Συνόδου συνάντησης των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ, στις Βρυξέλλες, ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών με ανάρτησή του στο Twitter επισήμανε ότι «υπενθυμίσαμε στον Σουηδό ομόλογό μου Μπίλστρομ τα βήματα που πρέπει να κάνουν για να συμμετάσχουν στο NATO», σημειώνοντας ότι «Η προσανατολισμένη στο αποτέλεσμα συνεργασία είναι απαραίτητη για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας.»

Και συνέχισε: «Επαναλάβαμε τις προσδοκίες μας για την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ στον υπουργό Εξωτερικών Τόμπιας Μπίλστρομ. Η αποτελεσματική συνεργασία κατά της τρομοκρατίας είναι απαραίτητη».

