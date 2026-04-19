Τραμπ: «Θα συμβεί» ανέφερε για το ενδεχόμενο μιας συμφωνίας με το Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως το Ιράν διέπραξε μια «σοβαρή παραβίαση» της εκεχειρίας, ωστόσο ο ίδιος εξακολουθεί να πιστεύει ότι μπορεί να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία, ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ ο δημοσιογράφος του τηλεοπτικού δικτύου ABC News Τζόναθαν Καρλ.

Σχετικά με μια ειρηνευτική συμφωνία, ο Τραμπ είπε στον Καρλ: «Θα συμβεί. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Τον καλό ή τον δύσκολο τρόπο. Θα συμβεί. Μπορείτε να πείτε πως το δήλωσα», έγραψε ο δημοσιογράφος στην ανάρτησή του.

President Trump tells me Iran has committed a “serious violation” of the ceasefire but he still thinks he can get a peace deal:



"It will happen. One way or another. The nice way or the hard way. It’s going to happen. You can quote me." — Jonathan Karl (@jonkarl) April 19, 2026

Αμερικανοί αξιωματούχοι θα μεταβούν στο Πακιστάν «για διαπραγματεύσεις»

Παράλληλα, σε ανάρτησή του στο ⁠Truth Social σήμερα, ο Τραμπ δήλωσε πως εκπρόσωποι των ΗΠΑ θα πάνε στο Ισλαμαμπάντ, στο Πακιστάν «αύριο το βράδυ» για διαπραγματεύσεις στο θέμα του Ιράν.

«Τους προσφέρουμε μια πολύ δίκαιη και λογική συμφωνία και ελπίζω να τη δεχθούν», ενώ πρόσθεσε πως «Εάν δεν τη δεχθούν, οι ΗΠΑ θα καταστρέψουν κάθε ενεργειακή μονάδα και κάθε γέφυρα στο Ιράν».