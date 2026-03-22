Τραμπ: Μετά τον «θάνατο του Ιράν», η Ριζοσπαστική Αριστερά ο μεγαλύτερος εχθρός των ΗΠΑ

Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε σειρά αναρτήσεων του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θριαμβολογεί για τον «θάνατο του Ιράν», ενώ ταυτόχρονα υπογραμμίζει ποιον θεωρεί πλέον ως τον μεγαλύτερο εχθρό των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σύμφωνα με τον πρώην πρόεδρο, μετά την αποδυνάμωση της ιρανικής ηγεσίας, η μεγαλύτερη απειλή για τις ΗΠΑ είναι η Ριζοσπαστική Αριστερά και το Δημοκρατικό Κόμμα, το οποίο χαρακτηρίζει «εξαιρετικά ανίκανο».

Σε ανάρτησή του το ξημέρωμα της Κυριακής, ο Τραμπ προειδοποιεί επίσης ότι οι ΗΠΑ θα πλήξουν ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν, αν η Τεχεράνη δεν ανοίξει πλήρως και χωρίς απειλές τα Στενά του Ορμούζ εντός 48 ωρών.

Οι δηλώσεις αυτές ενισχύουν την ένταση στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, ενώ παράλληλα φέρνουν στο προσκήνιο και την εσωτερική πολιτική διάσταση, με την πρώην κυβέρνηση να επικεντρώνεται σε αντιπάλους εντός της χώρας, παράλληλα με τις διεθνείς εξελίξεις στον Περσικό Κόλπο.