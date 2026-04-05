Τραμπ: Μέχρι τη Δευτέρα είναι πιθανή μία συμφωνία με το Ιράν

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι μία συμφωνία με το Ιράν είναι πιθανή μέχρι τη Δευτέρα και ότι το Ιράν διαπραγματεύεται μετέδωσε σήμερα το τηλεοπτικό κανάλι Fox News, μετά από μία συνέντευξη του προέδρου των ΗΠΑ.

Ωστόσο, υιοθέτησε ιδιαίτερα επιθετικό τόνο για το ενδεχόμενο μη επίτευξης συμφωνίας, δηλώνοντας ότι «αν δεν κάνουν συμφωνία και γρήγορα, εξετάζω το ενδεχόμενο να τα τινάξω όλα στον αέρα και να αναλάβω τον έλεγχο του πετρελαίου».

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος ισχυρίστηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν σε μεταφορά όπλων προς διαδηλωτές στο Ιράν μέσω κουρδικών δικτύων. «Μεταφέραμε όπλα στους Ιρανούς διαδηλωτές, στείλαμε όπλα μέσω των Κούρδων, νομίζω ότι οι Κούρδοι τα κράτησαν» δήλωσε χαρακτηριστικά, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τον χρόνο ή τον τρόπο της φερόμενης επιχείρησης.

Τραμπ: Η Τρίτη θα είναι η μέρα των εργοστασίων ενέργειας και της γέφυρας, όλα σε ένα

Ο Τραμπ μέσω ανάρτησής του στο Truth Social προανήγγηλε ότι την Τρίτη θα χτυπηθούν εργοστάσια ενέργειας και γέφυρες στο Ιράν, καλώντας εκ νέου να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ. Ο ίδιος νωρίτερα μίλησε για τη διάσωση του δευτερου πιλότου ου F-15 κάνοντας λόγο για «επιχείρηση βαθιά στα βουνά του Ιράν». Συνεχής ενημέρωση.

Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ απήυθηνε νέο τελεσίγραφο 48 ωρών στο Ιράν λέγοντας πως εάν δεν το αποδεχθεί θα ακολουθήσει «κόλαση» με την Τεχεράνη να σχολιάζει πως πρόκειται για «πράξη απελπισίας».

Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι οι ΗΠΑ εξουδετέρωσαν Ιρανούς στρατιωτικούς ηγέτες σε βομβαρδισμό, ενώ νωρίτερα ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είπε πως οι IDF περιμένουν το «πράσινο φως» από τις ΗΠΑ για να ξεκινήσουν επιθέσεις κατά ενεργειακών υποδομών του Ιράν.



