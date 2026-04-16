Ο Ντόναλντ Τραμπ και Μπιενιαμίν Νετανιάχου συγκαταλέγονται στη φετινή λίστα του περιοδικού Time με τους 100 πιο επιδραστικούς ανθρώπους παγκοσμίως για το 2026, επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη επιρροή τους στη διεθνή πολιτική σκηνή.

Για τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, αυτή είναι η πέμπτη παρουσία στη συγκεκριμένη λίστα. Στο σχετικό κείμενο, ο αρχισυντάκτης του TIME, Ίαν Μπρέμερ, επισημαίνει ότι ο Νετανιάχου, παρά την περίοδο πολιτικής απομόνωσης που ακολούθησε την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, κατάφερε να επανέλθει δυναμικά, σημειώνοντας μια πολιτική επιστροφή που —όπως αναφέρει— ενδέχεται να ξεπερνά ακόμη και εκείνη του Τραμπ.

Στη λίστα περιλαμβάνονται επίσης σημαντικά πρόσωπα της αμερικανικής πολιτικής, όπως ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων Νταν Κέιν και ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ.

Παράλληλα, ξεχωρίζουν και άλλοι πολιτικοί ηγέτες, μεταξύ των οποίων η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σάινμπαουμ, καθώς και ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζόχραν Μαμντάνι, για τον οποίο γίνεται αναφορά στην έντονη κριτική του προς το Ισραήλ και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ως προς τη διατήρηση της πολιτικής του απήχησης σε διαφορετικές εκλογικές ομάδες.

Η φετινή λίστα του TIME αποτυπώνει τις προσωπικότητες που διαμορφώνουν τις εξελίξεις σε πολιτικό, κοινωνικό και γεωπολιτικό επίπεδο, αναδεικνύοντας τις ισορροπίες και τις εντάσεις της σύγχρονης διεθνούς πραγματικότητας.