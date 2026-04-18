Τραμπ: Το Ιράν δεν μπορεί να μας εκβιάζει με τα Στενά του Ορμούζ (vids)

Tο Σάββατο ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υπέγραψε από τον Λευκό Οίκο, ένα προεδρικό διάταγμα με επίκεντρο την ιατρική έρευνα.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε μία μέρα μετά την ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ στο Φοίνιξ, η οποία επικεντρώθηκε στο πρόγραμμά του και στην προσπάθεια προσέλκυσης ψηφοφόρων εν όψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, και η οποία απέσπασε θερμή υποδοχή από το κοινό.

They wanted to close up the strait again, as they have been doing for years.



They can’t blackmail us. pic.twitter.com/QpRFCaDUOk — Clash Report (@clashreport) April 18, 2026

Μεταξύ άλλων ο Τραμπ ανέφερε: «Με το Ιράν έχουμε πολύ καλές συζητήσεις. Πηγαίνει πολύ καλά. Ήθελαν να κλείσουν ξανά το στενό, όπως κάνουν εδώ και χρόνια. Δεν μπορούν να μας εκβιάσουν».

Αν και η εκδήλωση δεν αφορά αποκλειστικά το Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ήδη υπονοήσει ότι θα μιλήσει για το θέμα, λέγοντας ότι «τελικά όλα έχουν να κάνουν με το Ιράν».

We will be talking about Iran later—we have very good conversations going on. It’s working out very well. pic.twitter.com/QjEuN9iXp8 — Clash Report (@clashreport) April 18, 2026

«Θα έχουμε κάποιες πληροφορίες μέχρι το τέλος της ημέρας. Μιλάμε μαζί τους, παίρνουμε μια σκληρή θέση», πρόσθεσε.

Είναι η πρώτη φορά που o πρόεδρος των ΗΠΑ τοποθετείται δημόσια από τότε που το Ιράν ανακάλεσε την προσωρινή επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ. Υπενθυμίζεται ότι χτες ο Τραμπ εξέφρασε την ελπίδα του για μια διαρκή ειρήνη με το Ιράν σε δημόσιες δηλώσεις που έκανε την Παρασκευή.