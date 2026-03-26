Τραμπ για την 25η Μαρτίου: Δεν υπάρχει τίποτα σαν το ελληνικό πνεύμα (vid)

Στις ισχυρές σχέσεις των ΗΠΑ με την Ελλάδα έδωσε έμφαση ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας την Πέμπτη από τον Λευκό Οίκο και την εκδήλωση προς τιμήν της ελληνικής ομογένειας για την 25η Μαρτίου, υπογραμμίζοντας στην ομιλία του πως «δεν υπάρχει τίποτα σαν το ελληνικό πνεύμα».

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ Αντώνης Αλεξανδρίδης, ο πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας Ευάγγελος Σάββας, καθώς και η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ, στην οποία ο πρόεδρος έκανε ιδιαίτερη αναφορά.

Ακολουθούν ορισμένα από τα βασικά σημεία της ομιλίας του Αμερικανού προέδρου:

«Όταν πριν από διακόσια πενήντα χρόνια η Αμερική Διακήρυξε την ανεξαρτησία της και οι Έλληνες έκαναν το ίδιο από την Οθωμανική Αυτοκρατορία βρέθηκαν στη συνέχεια σε ένα μέρος που λεγόταν Αμερική. Από τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η Ελληνική Δημοκρατία βρέθηκαν δίπλα-δίπλα ως δύο έθνη τα οποία καθοδήγησαν την δυτική κουλτούρα.»

«Οφείλουμε στους Έλληνες τόσα πολλά. Και βεβαίως οι Αμερικανοί μαθαίνουν ακόμη για τη φιλοσοφία του Σωκράτη, του Αριστοτέλη, για τη γενναιότητα των Σπαρτιατών. Ο Αριστοτέλης βεβαίως υπήρξε ο πρώτος επιστήμονας, βεβαίως στην καρδιά της αρχαίας Αθήνας.»

«Από την πρώτη λοιπόν παρουσία μου στη Νέα Υόρκη, έχω δηλώσει ευθαρσώς την αγάπη που τρέφω για τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και την αρχαιοελληνική αρχιτεκτονική. Οι Έλληνες έχουν κάτι το τόσο ιδιαίτερο. Δεν υπάρχει τίποτε σαν το ελληνικό πνεύμα.»

«Εικοσιπέντε χρόνια πριν από την επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου, γνωρίζετε ότι υπήρχε η ελληνική Εκκλησία για πάνω από 150 χρόνια, η οποία καταστράφηκε. Όμως χάρη στην ελληνική κοινότητα η εκκλησία ανοικοδομήθηκε μεγαλύτερη και ωραιότερη από ότι ήταν και πριν. Και βεβαίως το μάρμαρο που χρησιμοποιήθηκε είναι το ίδιο που χρησιμοποιήθηκε για να κατασκευασθεί ο Παρθενώνας.»

«Και βεβαίως η Αμερική γιορτάζει την εικοστή 250η επέτειο της, έχουμε και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, Έχουμε και τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Χωρίς όμως την Αθήνα δεν θα μπορούσαμε να έχουμε τίποτε από όλα όσα έχουμε σήμερα. Σήμερα πραγματικά γιορτάζουμε τη φιλία μας με την Ελλάδα και τη συνεργασία μας με τους Ελληνοαμερικανούς που θέλουν να ξανακάνουν την Αμερική μεγάλη ξανά.»

Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος: Η εκδήλωση «ενώνει την Αμερική και την Ελλάδα σε μια στρατηγική συμμαχία»

Από την πλευρά του, ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος χαρακτήρισε τη δεξίωση «ιδιαίτερη τιμή» για την ελληνοαμερικανική κοινότητα και τόνισε ότι η εκδήλωση «ενώνει την Αμερική και την Ελλάδα σε μια στρατηγική συμμαχία» που ενισχύεται σε τομείς όπως η άμυνα, η ενέργεια και η ναυτιλία.

Επισήμανε επίσης ότι το 2026 συμπίπτουν η 250ή επέτειος της αμερικανικής ανεξαρτησίας και τα 205 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Ευχαρίστησε τον πρόεδρο Τραμπ για τη στήριξή του στη θρησκευτική ελευθερία, στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και στις προσπάθειες να ξανανοίξει η Θεολογική Σχολή της Χάλκης ένα ζήτημα το οποίο συζήτησε με τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Επίσης, τον ευχαρίστησε και για την υποστήριξή του στο κυπριακό ζήτημα.

Πριν από την ολοκλήρωση της εκδήλωσης, ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος επιχείρησε μια σύντομη αναφορά με χιούμορ, λέγοντας ότι «όλοι αναρωτιούνται τι θα σας προσφέρω φέτος», υπενθυμίζοντας ότι την προηγούμενη χρονιά είχε προσφέρει στον πρόεδρο Τραμπ τον σταυρό του Μέγα Κωνσταντίνου.

Αντί δώρου, φέτος απηύθυνε προσευχή από την παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας, αποδίδοντάς την στον 'Αγιο Βασίλειο και καλώντας τους παρευρισκόμενους να συμμετάσχουν. Μεταξύ άλλων, ανέφερε: «Μνήσθητι, Κύριε, του ευσεβούς και πιστού Προέδρου ημών… Χάρισέ του ειρήνη βαθεία και διαρκή».

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την υπογραφή της προεδρικής διακήρυξης για την Ημέρα της Ελληνικής Ανεξαρτησίας.