Διπλή προειδοποίηση Τραμπ σε Τεχεράνη και Χεζμπολάχ - Να τηρηθούν όσα συμφωνήθηκαν για την εκεχειρία

Σε εύθραυστη ισορροπία βρίσκεται η εκεχειρία που έχει συμφωνηθεί ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν, με τις εξελίξεις να παραμένουν εξαιρετικά ρευστές και τη διεθνή κοινότητα να παρακολουθεί με ανησυχία τις επόμενες κινήσεις των εμπλεκόμενων πλευρών.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε με σαφήνεια, μέσω ανάρτησής του στο Truth Social το βράδυ της Πέμπτης ότι οποιαδήποτε παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός θα έχει άμεσες συνέπειες. Όπως τόνισε, η Ουάσινγκτον δεν πρόκειται να ανεχθεί απόκλιση από τους όρους της εκεχειρίας, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο επανέναρξης των στρατιωτικών επιχειρήσεων «χωρίς καθυστέρηση», εφόσον διαπιστωθούν παραβιάσεις επί του πεδίου, θέτοντας ως κόκκινη γραμμή τη συνέχιση εμπλουτισμού ουρανίου από την Τεχεράνη.

«Η εκεχειρία πρέπει να τηρηθεί πλήρως», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι πρόκειται για μια «κρίσιμη ευκαιρία» προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση. Στο ίδιο πλαίσιο, υπογράμμισε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, διατηρώντας την επιχειρησιακή τους παρουσία στην ευρύτερη περιοχή.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε να εννοηθεί ότι εξετάζει το ενδεχόμενο προσωπικής παρέμβασης στη διπλωματική διαδικασία, σημειώνοντας ότι δεν αποκλείεται να μεταβεί στο Ισλαμαμπάντ για απευθείας επαφές. Μια τέτοια κίνηση, εφόσον υλοποιηθεί, εκτιμάται ότι θα σηματοδοτήσει αναβάθμιση των διαπραγματεύσεων και προσπάθεια επιτάχυνσης μιας πιο σταθερής και μακροπρόθεσμης συμφωνίας.

Επιπλεόν, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ελπίζει «η Χεζμπολάχ να συμπεριφερθεί σωστά» κατά τη διάρκεια της συμφωνηθείσας 10ήμερης εκεχειρίας μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ.

Σε μια ανάρτηση στο Truth Social λίγες ώρες μετά την έναρξη της εκεχειρίας (στις 00:00 της Παρασκευής, ώρα Ελλάδας), ο Τραμπ ζήτησε επίσης «να σταματήσουν οι σκοτωμοί», επιμένοντας ότι ο Λίβανος και το Ισραήλ «πρέπει επιτέλους να βρουν ΕΙΡΗΝΗ».

Ο πόλεμος θα πρέπει να τελειώσει σύντομα

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, εκτίμησε πως μια νέα συνάντηση μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν ενδέχεται να πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο ενώ δήλωσε αισιόδοξος για την επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη.

«Θα δούμε τι θα συμβεί. Αλλά νομίζω ότι είμαστε πολύ κοντά στο να κλείσουμε συμφωνία με το Ιράν», δήλωσε την Πέμπτη στους δημοσιογράφους έξω από τον Λευκό Οίκο.

Λίγες ώρες αργότερα, σε εκδήλωση στο Λας Βέγκας της Νεβάδα, ο Τραμπ σημείωσε ότι ο πόλεμος «θα πρέπει να τελειώσει πολύ σύντομα».

Σε ισχύ η 10ήμερα εκεχειρία Ισραήλ και Λιβάνου

Λίγες ώρες μετά την έναρξη μιας 10ήμερης εκεχειρίας στον Λίβανο, ο λιβανικός στρατός κατηγόρησε το Ισραήλ για παραβίαση της εκεχειρίας, αναφέροντας περιστασιακούς βομβαρδισμούς στο νότο.

Ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου είχε δηλώσει ότι οι ισραηλινές δυνάμεις δεν θα αποσυρθούν από τις θέσεις τους στο νότιο Λίβανο, ενώ ένας αξιωματούχος της Χεζμπολάχ προειδοποίησε ότι η οργάνωση διατηρεί το δικαίωμα να ανταποκριθεί σε τυχόν επιθέσεις.

Σύσκεψη για το Ορμούζ

Ο Κιρ Στάρμερ και ο Εμανουέλ Μακρόν συγκαλούν κοινή σύνοδο στο Παρίσι την Παρασκευή, 17 Απριλίου, με αντικείμενο τον συντονισμό διπλωματικών και στρατιωτικών πρωτοβουλιών για την αποκατάσταση της ασφάλειας στα Στενά του Ορμούζ μετά τη σύγκρουση και τη διασφάλιση της εμπορικής ναυσιπλοΐας. Ωστόσο, η Γαλλία δεν επιθυμεί την συμμετοχή στη σύσκεψή των εμπλεκομένων μερών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ηγέτες θα εξετάσουν τη συγκρότηση του ευρύτερου δυνατού σχήματος χωρών που θα αναλάβει τη διατήρηση της ελεύθερης διέλευσης, με επιχειρησιακή παρουσία που ενδέχεται να διαρκέσει εβδομάδες ή και μήνες ώστε να διασφαλιστεί η προστασία των εμπορικών πλοίων. Το σχέδιο δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, ωστόσο θεωρείται πιθανό να περιλαμβάνει αποστολή επιτήρησης και αστυνόμευσης της θαλάσσιας οδού με πολυεθνική συμμετοχή.

Η Ντάουνινγκ Στριτ έχει ήδη γνωστοποιήσει εντός της εβδομάδας ότι μέσα του Βασιλικού Ναυτικού, συμπεριλαμβανομένων μη επανδρωμένων συστημάτων και drones, έχουν τοποθετηθεί στην περιοχή και θα μπορούσαν να συμμετάσχουν σε επιχειρήσεις ναρκοθηρίας μετά τη λήξη των εχθροπραξιών. Εκτιμάται ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα διαδραματίσει ρόλο στη μελλοντική επιχείρηση, από κοινού με άλλες χώρες, πιθανώς σε κυκλική βάση αντίστοιχη με τις αποστολές του ΝΑΤΟ για την επιτήρηση της ανατολικής πτέρυγας.