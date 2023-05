Τουρκικό ΥΠΕΞ κατά ΗΠΑ για την αγκυροβόληση αμερικανικού αντιτορπιλικού στην Κύπρο

Ανακοίνωση με την οποία στηρίζει το ψευδοκράτος καταγγέλλοντας την αγκυροβόληση του αντιτορπιλικού του Αμερικανικού Ναυτικού «USS Arleigh Burke» σε «ελληνοκυπριακό» λιμάνι, εξέδωσε το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών.

A very warm welcome to Cyprus! 🇨🇾🇺🇸 https://t.co/b1PUtgtcdQ

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το τουρκικό ΥΠΕΞ, «τα βήματα που γίνονται στην περιοχή από τις ΗΠΑ διαταράσσουν την ισορροπία σε βάρος της τουρκοκυπριακής πλευράς και αποτελούν εμπόδιο για μια δίκαιη, βιώσιμη και μακροχρόνια διευθέτηση του Κυπριακού ζητήματος».

«Καλούμε τις ΗΠΑ να επανεξετάσουν αυτές τις πολιτικές. Επιθυμούμε να τονίσουμε για άλλη μια φορά ότι η Τουρκία, ως εγγυήτρια στην Κύπρο, θα συνεχίσει να υπερασπίζεται αποφασιστικά τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντα των Τουρκοκυπρίων», επισημαίνει στην ανακοίνωσή του το τουρκικό ΥΠΕΞ. καταγγέλλοντας την αγκυροβόληση του αντιτορπιλικού ΗΠΑ USS Arleigh Burke σε «ελληνοκυπριακό» λιμάνι.

