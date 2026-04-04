Τουρκία: Τέλος η ανωνυμία στα social media
04/04/2026 • 18:03
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Ανατροπή-βόμβα στο διαδίκτυο! Ο Akın Gürlek ανακοίνωσε ότι η Τουρκία περνά σε νέα εποχή στα social media, με τους χρήστες να καλούνται να μπαίνουν πλέον… με ταυτότητα.

Ο Τούρκος υπουργός Δικαιοσύνης δήλωσε ότι οι επαφές με τις πλατφόρμες ολοκληρώθηκαν και πως το αίτημα για ταυτοποίηση έγινε αποδεκτό. Όπως ανέφερε σε περίπου 3 μήνες η είσοδος θα γίνεται με στοιχεία ταυτότητας.

Αν εφαρμοστεί τότε τέλος οι «ανώνυμοι» λογαριασμοί και κάθε προφίλ θα συνδέεται με πραγματικά στοιχεία. Οι πλατφόρμες θα μπαίνουν σε νέα φάση ελέγχου.

 
 
 

 

