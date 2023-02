Τουρκία-σεισμός: Πυρκαγιά στο λιμάνι του Ισκεντερούν (vid)

Μια μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε στο λιμάνι του Ισκεντερούν (Αλεξανδρέττα), στην επαρχία Χατάι της νότιας Τουρκίας και πυκνός καπνός υψώνεται στον αέρα, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που επικαλείται το πρακτορείο Reuters και πλάνα από την περιοχή.

Η περιοχή αυτή επλήγη νωρίτερα από δύο ισχυρούς σεισμούς. Δεν είναι προς το παρόν σαφές τι καίγεται στο λιμάνι. Το μέγεθος της φωτιάς καταγράφεται σε βίντεο που μετέδωσαν τα ξένα μέσα ενημέρωσης. Όπως φαίνεται η πυρκαγιά έχει ξεσπάσει στον χώρο με τα κοντέινερ.

Shipping containers tumbled during the quake at Iskenderun harbor, #Turkey, followed by a fire. #TurkeyEarthquake pic.twitter.com/KWWArORQun