Τηλεφωνική επικοινωνία Φιντάν - Μπλίνκεν: Επί τάπητος διεύρυνση του ΝΑΤΟ και συμφωνία για τα σιτηρά

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν συνομίλησε τηλεφωνικά με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν και συζήτησαν τη συμφωνία για τα σιτηρά της Μαύρης Θάλασσας, δήλωσε την Τετάρτη πηγή του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών.

Ο Φιντάν συζήτησε επίσης τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ με τον Μπλίνκεν, δήλωσε η πηγή που επικαλείται το πρακτορείο Reuters,

Από την πλευρά του το τουρκικό πρακτορείο Anadolu οι δύο ομόλογοι συζήτησαν επίσης και για την συνεργασία ενάντια στα συνθετικά ναρκωτικά.

#BREAKING Turkish Foreign Minister Fidan, US Secretary of State Blinken discuss NATO expansion, Black Sea grain deal, cooperation against synthetic drugs: Diplomatic sources pic.twitter.com/QsXkBS7c1f