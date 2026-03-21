Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έχει ήδη αρχίσει διερευνητικές επαφές σχετικά με την επόμενη φάση της σύγκρουσης με το Ιράν, εξετάζοντας παράλληλα τα ενδεχόμενα για έναρξη ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων, την ώρα που η στρατιωτική ένταση εισέρχεται στην τρίτη εβδομάδα.

Σύμφωνα με το Axios, η Ουάσινγκτον εξετάζει το πλαίσιο πιθανών συνομιλιών με την Τεχεράνη, την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίζεται να εξετάζει το ενδεχόμενο σταδιακής αποκλιμάκωσης της σύγκρουσης. Παρότι γίνεται λόγος για πιθανή «επιβράδυνση» των στρατιωτικών επιχειρήσεων, εκτιμάται ότι οι συγκρούσεις θα συνεχιστούν για ακόμη δύο έως τρεις εβδομάδες.

Παράλληλα, στενοί συνεργάτες του Τραμπ , μεταξύ των οποίων ο Τζάρεντ Κούσνερ και ο Στιβ Γουίτκοφ, συμμετέχουν στις συζητήσεις για το διπλωματικό πλαίσιο που θα μπορούσε να οδηγήσει σε συμφωνία. Βασικοί όροι που εξετάζονται περιλαμβάνουν την επαναλειτουργία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, τον περιορισμό των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν και μια ευρύτερη συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα, τους βαλλιστικούς πυραύλους και τη στήριξη περιφερειακών συμμάχων της Τεχεράνης.

Ωστόσο, παρόλο που δεν υπάρχει άμεση επικοινωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν τις τελευταίες ημέρες, ωστόσο χώρες όπως η Αίγυπτος, το Κατάρ και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν μεταφέρει μηνύματα μεταξύ των δύο πλευρών. Σύμφωνα με το αμερικανικό μέσο, η ιρανική πλευρά θέλει να διαπραγματευθεί, θέτοντας όμως αυστηρούς όρους, μεταξύ των οποίων κατάπαυση του πυρός, εγγυήσεις ότι οι επιθέσεις δεν θα επαναληφθούν και οικονομική αποζημίωση.

Όπως αναφέρει το Axios, οι ΗΠΑ επιδιώκουν τις εξείς διαπραγματεύσεις:

αναστολή του πυραυλικού προγράμματος για πέντε χρόνια,

μηδενικό εμπλουτισμό ουρανίου,

παροπλισμό πυρηνικών εγκαταστάσεων στη Νατάνζ, το Ισφαχάν και το Φορντό,

αυστηρή διεθνή εποπτεία της τεχνολογίας φυγοκέντρησης και σχετικών μηχανημάτων που θα μπορούσαν να προωθήσουν ένα πρόγραμμα πυρηνικών όπλων,

συμφωνίες ελέγχου εξοπλισμών στην περιοχή με περιφερειακές χώρες και

διακοπή χρηματοδότησης οργανώσεων όπως η Χεζμπολάχ, οι Χούθι και η Χαμάς.

Η ιρανική πλευρά έχει απορρίψει στο παρελθόν αρκετές από αυτές τις προϋποθέσεις, ενώ αξιωματούχοι στην Τεχεράνη έχουν επισημάνει ότι οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ είναι δύσκολες, δεδομένου ότι προηγούμενες συνομιλίες είχαν διακοπεί από αιφνίδιες στρατιωτικές ενέργειες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται ανοικτός σε συνομιλίες, χωρίς ωστόσο να αποδέχεται προς το παρόν την απαίτηση για άμεση κατάπαυση του πυρός.