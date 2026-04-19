Συνομιλία Σαρίφ - Πεζεσκιάν για τη σύγκρουση στον Κόλπο

Ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ δήλωσε σήμερα ότι συνομίλησε με τον Πρόεδρο του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν για την σύγκρουση στον Κόλπο.

Κατά την διάρκεια της συνομιλίας ο Σαρίφ μοιράστηκε πληροφορίες με τον Πεζεσκιάν σχετικά με τις πρόσφατες συνομιλίες που είχε με τους ηγέτες της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ και της Τουρκίας, αναφέρει ο ίδιος σε μια ανάρτηση του στην πλατφόρμα X.

«Εκτίμησα τη συμμετοχή του Ιράν, συμπεριλαμβανομένης της υψηλού επιπέδου αντιπροσωπείας του στην Ισλαμαμπάντ για τις ιστορικές συνομιλίες, και τις πρόσφατες συζητήσεις με τον Στρατάρχη Ασίμ Μουνίρ στην Τεχεράνη», δήλωσε ο Σαρίφ.

Ο Σαρίφ διαβεβαίωσε τον Πεζεσκιάν ότι το Πακιστάν παραμένει προσηλωμένο στον ρόλο του ως διαμεσολαβητή της ειρήνης και της περιφερειακής σταθερότητας.