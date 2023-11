Συνάντηση Φον ντερ Λάιεν - Αμπντάλα Β': Στο επίκεντρο Μεσανατολικό και πακέτο στήριξης της ΕΕ για την Ιορδανία

Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και το νέο πακέτο στήριξης της ΕΕ για την Ιορδανία, ύψους 902 εκατ. ευρώ, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε σήμερα στις Βρυξέλλες, η Πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με τον βασιλιά της Ιορδανίας, Αμπντάλα Β'.

«Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στις πρόσφατες εξελίξεις και στην ανάγκη να αποφευχθεί μια κλιμάκωση στην περιοχή, όπου η Ιορδανία διαδραματίζει βασικό σταθεροποιητικό ρόλο», τονίζει στην ανακοίνωσή της η Επιτροπή, ενώ με ανάρτησή της στο «Χ», η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επισημαίνει: «Επανέλαβα τη θέση μου σχετικά με τον μη αναγκαστικό εκτοπισμό Παλαιστινίων από τη Γάζα και την υποστήριξη της ΕΕ για μια λύση δύο κρατών».

Jordan is a valued and strategic partner of the EU.



We support Jordan’s efforts to modernise.



Today, I have announced an EU package of over 900 million € in support of Jordan.