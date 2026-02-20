Συναγερμός στο Παρίσι: Εκκενώθηκαν κεντρικά κτήρια, απειλές για εκρηκτικούς μηχανισμούς

Συναγερμός έχει σημάνει στο κέντρο του Παρισιού, μετά από μαζική αποστολή e-mails με απειλές για τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών σε διάφορα σημεία της γαλλικής πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με γαλλικά ΜΜΕ, αυτή την ώρα εκκενώνονται διάφορα κτίρια στο κέντρο του Παρισιού. Έχουν εκκενωθεί ο σταθμός και ο πύργος Μοντπαρνάς, όπως και η σχολή Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου. Ο Πύργος του Άιφελ, δεν έχει εκκενωθεί προς το παρόν.

Plusieurs alertes à la bombe dans Paris, la tour Montparnasse et Sciences-po évacués

➡️ https://t.co/1U9psAr81F pic.twitter.com/fziHlbU8Tv — Le Parisien (@le_Parisien) February 20, 2026

Το BFMTV αναφέρει ότι δεν βρέθηκε κανένας εκρηκτικό μηχανισμό στα κτίρια του Sciences Po, ενώ η έρευνα συνεχίζεται στον πύργο Μοντπαρνάς.

Η αναφορά για εκρηκτικούς μηχανισμούς είχε γίνει γύρω στις 18:00 (τοπική ώρα, 20:00 στην Ελλάδα). Για λόγους ασφαλείας, ορισμένα κτίρια, όπως ο πύργος και το Sciences Po, ζήτησαν την εκκένωση των χώρων τους.

Τέτοιου είδους συναγερμοί δεν είναι σπάνιοι στο Παρίσι. Την Τετάρτη, η έδρα του κόμματος «Ανυπότακτη Γαλλία» στο 10ο διαμέρισμα εκκενώθηκε λόγω αναφοράς για την παρουσία εκρηκτικού μηχανισμού. Η αστυνομία έλαβε ένα email από ένα άτομο που ισχυριζόταν ότι είχε «τοποθετήσει εκρηκτικά» και ήθελε να κάνει το κόμμα «να πληρώσει εκατονταπλάσια για τη δολοφονία του Quentin».

Το περιστατικό αυτό συνέβη σε ένα εξαιρετικά τεταμένο κλίμα μετά το θάνατο του εθνικιστή ακτιβιστή Quentin Deranque, ο οποίος ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου από αντιφασίστες στη Λυών.