Συγκλονίζουν τα νέα εκμαγεία θυμάτων από την έκρηξη του Βεζούβιου στην Πομπηία

Πάνω από 20 γύψινα εκμαγεία θυμάτων που έχασαν τη ζωή τους στην έκρηξη του Βεζούβιου στην Πομπηία παρουσιάζονται για πρώτη φορά στο κοινό, μέσα από έκθεση που εγκαινιάστηκε στις 12 Μαρτίου.

Τα εκμαγεία, τα οποία οι μελετητές αποκαλούν «αποτυπώματα του πόνου», καταδεικνύουν τη στάση στην οποία βρισκόταν κάθε κάτοικος τη στιγμή του θανάτου του το 79 μ.Χ. Τα εκμαγεία δημιουργήθηκαν με την έκχυση υγρού γύψου στα κενά που άφησαν τα αποσυντεθειμένα σώματα μέσα στην τέφρα.

«Οι επιμελητές της έκθεσης ήθελαν να αποδώσουν αξιοπρέπεια σε αυτούς τους ανθρώπους που είναι σαν εμάς -γυναίκες, παιδιά, άνδρες- και έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της έκρηξης», δήλωσε ο Γκάμπριελ Ζούχτριγκελ, διευθυντής του Αρχαιολογικού Πάρκου της Πομπηίας, προσθέτοντας ότι επιθυμούν οι άνθρωποι «να κατανοήσουν τι πραγματικά συνέβη στην Πομπηία».

Η τεχνική δημιουργίας των γύψινων εκμαγείων, που εφευρέθηκε από τον Τζουζέπε Φιορέλι το 1863, διατηρεί πιστά τη στάση, την έκφραση του πόνου και τις λεπτομέρειες της ενδυμασίας των θυμάτων, καθιστώντας τα μοναδικά τεκμήρια. Χρησιμοποιείται ακόμη και σήμερα από την ομάδα των επιστημόνων που διεξάγουν έρευνα στο αρχαιολογικό πάρκο της Πομπηίας.

Η έκρηξη του Βεζούβιου το 79 μ.Χ. σκότωσε περίπου 2.000 κατοίκους της πόλης, ενώ ο συνολικός αριθμός των θυμάτων στην ευρύτερη περιοχή έφτασε τους 16.000. Η πόλη της Πομπηίας καλύφθηκε από τέφρα, η οποία στη συνέχεια στερεοποιήθηκε από πυροκλαστικές ροές.

Κατά τη διάρκεια των ανασκαφών στην Πομπηία, βρέθηκαν τα λείψανα περισσότερων από 1000 θυμάτων της έκρηξης, παγιδευμένα στα σπίτια ή στα καταφύγιά τους, θαμμένα κάτω από «βροχή» ελαφρόπετρας και ηφαιστειακά πετρώματα, ή σκοτωμένα από την κατάρρευση οροφών και τοίχων.

Τα 22 εκμαγεία που βρίσκονται στην έκθεση επιλέχθηκαν μεταξύ των καλύτερα διατηρημένων λειψάνων. Τα θύματα βρέθηκαν σε όλη την πόλη, από τις εσωτερικές περιοχές έως τις πύλες και τους δρόμους που οδηγούσαν έξω από την Πομπηία, όπου οι κάτοικοι κατέφυγαν αναζητώντας ασφάλεια.

«Μέσω των αναλύσεων που μπορούμε να πραγματοποιήσουμε σήμερα με όλο και πιο προηγμένες τεχνικές, μπορούμε επίσης να προσδιορίσουμε την ηλικία και το φύλο τους, αλλά και αν έπασχαν από συγκεκριμένες ασθένειες ή ακολουθούσαν συγκεκριμένο τρόπο διατροφής», δήλωσε η Σίλβια Μαρτίνα Μπερτεσάγκο, αρχαιολόγος στο Αρχαιολογικό Πάρκο της Πομπηίας.

Η έκθεση φιλοξενείται στις στοές του Μεγάλου Γυμναστηρίου, που βρίσκεται απέναντι από το Αμφιθέατρο. Εκτός από έναν χώρο αφιερωμένο στους ανθρώπους που χάθηκαν, περιλαμβάνει εκθέματα όπως φυτά και τρόφιμα που παρέμειναν θαμμένα για αιώνες κάτω από τέφρα και λάβα.