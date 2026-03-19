Στο Ισραήλ την Παρασκευή ο ΥΠΕΞ της Γαλλίας: Θα συζητηθούν θέματα περιφερειακής ασφάλειας

Ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας θα μεταβεί στο Ισραήλ την Παρασκευή, σε μια μη προγραμματισμένη επίσκεψη, αφού επισκεφθεί τη Βηρυτό την Πέμπτη, στο πλαίσιο των προσπαθειών για την αποκλιμάκωση των εντάσεων στην περιοχή και την επίτευξη εκεχειρίας στον Λίβανο.

Το υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε σε δήλωσή του ότι ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό θα συζητήσει με τις ισραηλινές αρχές θέματα περιφερειακής ασφάλειας και ανθρωπιστικής βοήθειας, καθώς και τις προσπάθειες για την αποκλιμάκωση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή.

Το Ισραήλ έχει μέχρι στιγμής απορρίψει μία πρόταση για άμεσες συνομιλίες από τη Βηρυτό, θεωρώντας την ανεπαρκή και καθυστερημένη από μια κυβέρνηση που μοιράζεται τον στόχο του να αφοπλιστεί η Χεζμπολάχ, η οποία υποστηρίζεται από το Ιράν, αλλά φοβάται ότι η ανάληψη δράσης εναντίον της θα μπορούσε να οδηγήσει σε εμφύλιο πόλεμο, σύμφωνα με πηγές που είναι εξοικειωμένες με την κατάσταση.

Ο Πρόεδρος Ζοζέφ Αούν, ο οποίος συναντήθηκε με τον Μπαρό την Πέμπτη, εξέφρασε την προθυμία του να ξεκινήσει άμεσες διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ, το οποίο έχει πραγματοποιήσει αεροπορικές επιδρομές στο Λίβανο από τότε που η Χεζμπολάχ άνοιξε πυρ εναντίον του Ισραήλ στις 2 Μαρτίου. Η Χεζμπολάχ απέρριψε την κίνηση και συνέχισε να πολεμά.

Η Γαλλία έχει ιστορικούς δεσμούς με τον Λίβανο και – μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες – έχει επιδιώξει να μεσολαβήσει στη σύγκρουση. Ο Μπαρό μίλησε με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ ,Μάρκο Ρούμπιο, πριν μεταβεί στον Λίβανο.

«Καλούμε τους εκπροσώπους του Ισραήλ και του Λιβάνου να διεξαγάγουν εποικοδομητικές διαπραγματεύσεις με σκοπό την εξεύρεση μιας διαρκούς πολιτικής λύσης, και είμαστε έτοιμοι, αν χρειαστεί, να τους υποδεχτούμε», δήλωσε στους δημοσιογράφους νωρίτερα την Πέμπτη ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Πασκάλ Κονφαβρέ.