Στενά του Ορμούζ: «Μου δώσατε άδεια να περάσω»: Ηχητικό ντοκουμέντο με τον καπετάνιο την ώρα που το πλοίο του δέχεται πυρά

Ένα ηχητικό ντοκουμέντο φέρνει στο φως με λεπτομέρεια τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν στα Στενά του Ορμούζ, όταν δύο δεξαμενόπλοια επιχείρησαν να τα διασχίσουν και βρέθηκαν ξαφνικά υπό πυρά από ιρανικές δυνάμεις.

Το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση ότι η κρίσιμη αυτή θαλάσσια οδός επαναλειτουργεί, δημιουργώντας αρχικά την εντύπωση ότι η διέλευση των πλοίων θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί κανονικά.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ταχύπλοα που ανήκουν στους Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης άνοιξαν πυρ κατά δύο δεξαμενόπλοιων με ινδική σημαία, τα οποία είχαν ήδη ξεκινήσει τη διέλευσή τους. Ευτυχώς, από το περιστατικό δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ και τα ίδια τα πλοία δεν υπέστησαν ζημιές, παρά την ένταση της κατάστασης.

Το πιο αποκαλυπτικό στοιχείο της υπόθεσης είναι η ηχητική καταγραφή από τον ασύρματο ενός εκ των πλοίων, του Sanmar Herald, που αποτυπώνει τη σύγχυση και την αγωνία που επικρατούσε εκείνη τη στιγμή. Ο καπετάνιος ακούγεται εμφανώς ταραγμένος να απευθύνεται στο «ναυτικό Sepah», δηλαδή στις δυνάμεις των Φρουρών της Επανάστασης, λέγοντας: «Μου δώσατε άδεια να περάσω. Το όνομά μου είναι δεύτερο στη λίστα σας. Πυροβολείτε τώρα. Αφήστε με να επιστρέψω». Η αντίδρασή του αντικατοπτρίζει την απότομη αλλαγή στάσης των ιρανικών αρχών.

Audio of the Indian oil tanker Sanmar Herald pleading with Iranian forces to stop shooting at it in the Strait of Hormuz this morning. pic.twitter.com/7Y5n7Jb7o0 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 18, 2026

Δεδομένα θαλάσσιας παρακολούθησης επιβεβαιώνουν ότι το δεξαμενόπλοιο είχε ήδη εισέλθει σε τμήμα των Στενών, συγκεκριμένα στην αποκαλούμενη «Πράσινη Ζώνη», πριν πραγματοποιήσει απότομη αναστροφή για να απομακρυνθεί από την επικίνδυνη περιοχή. Το περιστατικό αναδεικνύει το κλίμα αβεβαιότητας που επικρατεί στην περιοχή, ακόμη και όταν υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις για άρση περιορισμών.

Το θρίλερ ξεκίνησε όταν, την Παρασκευή, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν ανακοίνωσε ότι τα Στενά ανοίγουν πλήρως για τη ναυσιπλοΐα. Ωστόσο, μόλις ένα 24ωρο αργότερα, οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει να περάσει θα θεωρηθεί στόχος, επαναφέροντας αυστηρό καθεστώς ελέγχου, εν μέσω αυξημένων εντάσεων και υπό τη σκιά του αμερικανικού αποκλεισμού. Το περιστατικό αυτό υπογραμμίζει πόσο εύθραυστη παραμένει η ασφάλεια σε μία από τις πιο κρίσιμες ενεργειακές αρτηρίες του πλανήτη.