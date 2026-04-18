Στενά του Ορμούζ: Η Ινδία εγκάλεσε τον Ιρανό πρέσβη μετά από τις επιθέσεις εναντίον πλοίων

Η Ινδία εγκάλεσε τον Ιρανό πρέσβη το Νέο Δελχί, Μοχάμαντ Φατάλι, σε συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών της χώρας, Βικράμ Μίσρι καθώς δύο από τα πλοία που δέχθηκαν επίθεση μετά το εκ νέου κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν έφεραν ινδική σημαία.

Σε δήλωση που δημοσιεύτηκε στο X, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ινδίας, Ραντίρ Τζάισβαλ, ανέφερε ότι η Ινδία είχε καλέσει τον Ιρανό πρέσβη σε συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών της χώρας.

«Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε τη βαθιά ανησυχία της Ινδίας για το περιστατικό με τα πυρά που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα και στο οποίο εμπλέκονταν δύο πλοία υπό ινδική σημαία στα Στενά του Ορμούζ», ανέφερε η δήλωση.

Η Ινδία επίσης «επισημάνε τη σημασία» που αποδίδει στην ασφάλεια της εμπορικής ναυτιλίας και των ναυτικών και «υπενθύμισε ότι το Ιράν είχε προηγουμένως διευκολύνει την ασφαλή διέλευση αρκετών πλοίων με προορισμό την Ινδία».

Το Νέο Δελχί προέτρεψε την Τεχεράνη να «επαναλάβει το συντομότερο δυνατό τη διαδικασία διευκόλυνσης της διέλευσης των πλοίων με προορισμό την Ινδία μέσω των Στενών».

Νωρίτερα, σήμερα Σάββατο (18/4), το Ιράν αναίρεσε την αρχική του απόφαση να ανοίξει εκ νέου τη θαλάσσια οδό, ανοίγοντας πυρ εναντίον ενός σκάφους που προσπαθούσε να περάσει, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούσαν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.