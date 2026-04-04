Στενά του Ορμούζ: Άνοδος στις εβδομαδιαίες διελεύσεις από την αρχή του πολέμου

Η κυκλοφορία μέσω των Στενών του Ορμούζ έχει αυξηθεί την τελευταία εβδομάδα, με τον μέσο όρο διελεύσεων να φτάνει την Παρασκευή στο υψηλότερο επίπεδο από την έναρξη του πολέμου, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

Περισσότερα πλοία διέρχονται, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που δεν φαίνεται να συνδέονται με το Ιράν ή την Κίνα, καθώς οι χώρες διαπραγματεύονται με την Τεχεράνη για να εξασφαλίσουν τη διέλευση των πλοίων τους. Οι διελεύσεις το τελευταίο 24ωρο αφορούσαν κυρίως δεξαμενόπλοια υγροποιημένου πετρελαϊκού αερίου (LPG), μεταξύ των οποίων ένα με προορισμό την Ινδία και άλλα που συνδέονται με το Ιράν.

Συνολικά 13 πλοία έχουν διασχίσει το Στενό από το πρωί της Παρασκευής, εκ των οποίων 10 εξήλθαν από τον Περσικό Κόλπο και τρία εισήλθαν από την ανοικτή θάλασσα, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πλοίων που συγκέντρωσε το Bloomberg. Ωστόσο, ο αριθμός αυτός παραμένει πολύ χαμηλός σε σύγκριση με τα επίπεδα πριν από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου. Υπό κανονικές συνθήκες, περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου διέρχεται καθημερινά από το Στενό.

Το Ιράν έχει ενισχύσει τον έλεγχο της πλωτής οδού, θεσπίζοντας σύστημα διοδίων και κατευθύνοντας τα περισσότερα πλοία να ακολουθούν συγκεκριμένη διαδρομή κοντά στα σύνορά του. Το τελευταίο 24ωρο, όλες οι καταγεγραμμένες διελεύσεις πραγματοποιήθηκαν μέσω αυτού του στενού βόρειου περάσματος, ανάμεσα στα νησιά Λαράκ και Κεσμ.

Πρόσφατες διελεύσεις περιλαμβάνουν ένα γαλλικό πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και ένα δεξαμενόπλοιο υγροποιημένου φυσικού αερίου ιαπωνικών συμφερόντων, πιθανόν τα πρώτα από την έναρξη του πολέμου. Δεν είναι σαφές εάν το Ιράν επέτρεψε τη διέλευση μετά από διπλωματικές παρεμβάσεις ή διαπραγματεύσεις με ναυτιλιακές εταιρείες και μεσάζοντες.

Η παρακολούθηση των δεξαμενόπλοιων παρεμποδίζεται από ηλεκτρονικές παρεμβολές στα σήματα των πλοίων, ενώ ορισμένα απενεργοποιούν τους αναμεταδότες AIS σε περιοχές υψηλού κινδύνου, μειώνοντας περαιτέρω την ακρίβεια και την αξιοπιστία των δεδομένων.

Εξερχόμενες διελεύσεις

Πέντε πλοία μεταφοράς χύδην φορτίου και ένα δεξαμενόπλοιο πετρελαϊκών προϊόντων προστέθηκαν στα τέσσερα δεξαμενόπλοια LPG που εξήλθαν από τον Περσικό Κόλπο από το πρωί της Παρασκευής. Τρία από τα φορτηγά πλοία και το δεξαμενόπλοιο καυσίμων απέπλευσαν το πρωί του Σαββάτου. Πέρα από το ινδικό πλοίο LPG, τα υπόλοιπα συνδέονται με κινεζικά ή ιρανικά συμφέροντα.

Καθώς τα πλοία απενεργοποιούν τα σήματά τους σε περιοχές υψηλού κινδύνου, οι αριθμοί των διελεύσεων ενδέχεται αρχικά να εμφανίζονται χαμηλότεροι και να αναθεωρούνται προς τα πάνω όταν καθίστανται διαθέσιμα τα δεδομένα.

Εισερχόμενες διελεύσεις

Δύο δεξαμενόπλοια LPG και ένα δεξαμενόπλοιο καυσίμων με ιρανική σύνδεση συγκαταλέγονται μεταξύ των εισερχόμενων διελεύσεων που καταγράφηκαν από το πρωί της Παρασκευής.

Το Bloomberg αναφέρει ότι επειδή τα πλοία μπορούν να κινούνται χωρίς να μεταδίδουν τη θέση τους μέχρι να απομακρυνθούν αρκετά από τα Στενό του Ορμούζ, τα αυτόματα σήματα εντοπισμού συγκεντρώθηκαν από μια ευρεία περιοχή που καλύπτει τον Κόλπο του Ομάν, την Αραβική Θάλασσα και την Ερυθρά Θάλασσα, ώστε να εντοπιστούν όσα ενδέχεται να έχουν εξέλθει ή εισέλθει στον Περσικό Κόλπο.

Όταν εντοπίζονται πιθανές διελεύσεις, εξετάζεται το ιστορικό των σημάτων για να διαπιστωθεί αν η κίνηση είναι πραγματική ή αποτέλεσμα παραποίησης (spoofing), όπου ηλεκτρονικές παρεμβολές μπορούν να αλλοιώσουν την εμφανιζόμενη θέση ενός πλοίου.

Ορισμένες διελεύσεις ενδέχεται να μην έχουν καταγραφεί, αν οι αναμεταδότες των πλοίων δεν έχουν ενεργοποιηθεί εκ νέου. Δεξαμενόπλοια συνδεδεμένα με το Ιράν συχνά αποπλέουν από τον Περσικό Κόλπο χωρίς να εκπέμπουν σήμα, μέχρι να φτάσουν στο Στενό, περίπου 10 ημέρες μετά τη διέλευση από τη Φουτζάιρα στα ΗΑΕ. Και άλλα πλοία ενδέχεται να ακολουθούν παρόμοιες πρακτικές, με αποτέλεσμα να μην εμφανίζονται στα συστήματα παρακολούθησης για αρκετές ημέρες.