Στάρμερ: Το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να προετοιμαστεί για παρατεταμένη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε τη Δευτέρα ότι η Βρετανία πρέπει να προετοιμαστεί για το ενδεχόμενο ο πόλεμος στο Ιράν να διαρκέσει για κάποιο χρονικό διάστημα, προσθέτοντας όμως ότι δεν έχει «ουσιαστικές ανησυχίες» σχετικά με τον ενεργειακό εφοδιασμό.

«Όλη μας η προσοχή και η προσπάθεια πρέπει να επικεντρωθούν στη γρήγορη αποκλιμάκωση, αλλά πρέπει να σχεδιάζουμε με βάση το ενδεχόμενο αυτό να συνεχιστεί για κάποιο διάστημα, και έτσι θα κινηθούμε στον σχεδιασμό μας σήμερα το απόγευμα», δήλωσε ο Στάρμερ σε κοινοβουλευτική επιτροπή, αναφερόμενος σε έκτακτη συνάντηση με τους υπουργούς του που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί αργότερα την ίδια ημέρα, σύμφωνα με το Reuters.

Πρόσθεσε ότι, παρότι η κυβέρνηση οφείλει να προετοιμαστεί για πιθανές πιέσεις στην ενεργειακή ασφάλεια, δεν υπάρχουν «ουσιαστικές ανησυχίες για τον ενεργειακό εφοδιασμό».