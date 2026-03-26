Στα δικαστήρια ξανά ο Μαδούρο: Θα υποστηρίξει ότι οι κατηγορίες που τον βαραίνουν πρέπει να απορριφθούν

Ο ανατραπείς πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, επιστρέφει την Πέμπτη σε δικαστήριο του Μανχάταν, όπου θα υποστηρίξει ότι οι κατηγορίες που τον βαραίνουν περί διακίνησης ναρκωτικών, πρέπει να απορριφθούν. Η επιστροφή του Μαδούρο στο δικαστήριο γίνεται περισσότερο από δύο μήνες αφότου αυτός και η σύζυγός του συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια αιφνιδιαστικής στρατιωτικής επιδρομής των ΗΠΑ στο Καράκας.

Ο Μαδούρο και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, έχουν εμπλακεί σε μια διαμάχη σχετικά με τις αμερικανικές κυρώσεις που εμποδίζουν την κυβέρνηση της Βενεζουέλας να πληρώσει για τη νομική υπεράσπιση του ζευγαριού.

Ο Μαδούρο, 63 ετών, και η Φλόρες, 69 ετών, έχουν δηλώσει αθώοι για τις κατηγορίες που περιλαμβάνουν συνωμοσία για ναρκοτρομοκρατία και κρατούνται στο Μπρούκλιν εν αναμονή της δίκης.

Ζήτησαν από τον ομοσπονδιακό δικαστή Άλβιν Χέλερσταϊν να αποσύρει τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι η αδυναμία τους να βασιστούν σε δημόσια κονδύλια της Βενεζουέλας παραβιάζει το δικαίωμά τους να έχουν δικηγόρο της επιλογής τους, σύμφωνα με την Έκτη Τροπολογία του Συντάγματος των ΗΠΑ.

Οι δικηγόροι τους δήλωσαν ότι ο Μαδούρο και η Φλόρες δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να πληρώσουν οι ίδιοι τα έξοδα υπεράσπισής τους.

Ο δικηγόρος του Μαδούρο, Μπάρι Πόλακ, ο οποίος εκπροσώπησε τον ιδρυτή του WikiLeaks, Τζούλιαν Ασάνζ, δήλωσε ότι επιθυμεί να αποσυρθεί από την υπόθεση εάν ο Χέλερσταϊν δεν αποσύρει τις κατηγορίες και η κυβέρνηση της Βενεζουέλας δεν μπορεί να πληρώσει τα έξοδά του. Δεν είναι σαφές πόσο χρεώνει ο Πόλακ στον Μαδούρο για τις υπηρεσίες του. Ο Πόλακ δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο.

Υπενθυμίζεται ότι οι ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ συνέλαβαν τον Μαδούρο και τον Φλόρες σε μια αιφνιδιαστική επιδρομή στις 3 Ιανουαρίου στην κατοικία τους στο Καράκας και τους μετέφεραν αεροπορικώς στη Νέα Υόρκη για να αντιμετωπίσουν κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών.

Η ακροαματική διαδικασία είχε προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 11 π.μ. EDT (15:00 GMT). Κατά την προηγούμενη εμφάνισή τους στο δικαστήριο τον Ιανουάριο, ένα ελικόπτερο τους μετέφερε από τη φυλακή στο Μανχάταν.

Ο Μαδούρο και η σύζυγός του υποστηρίζουν ότι, σύμφωνα με τη νομοθεσία και τα έθιμα της Βενεζουέλας, η κυβέρνηση καλύπτει τα έξοδα του προέδρου και της πρώτης κυρίας.

Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι, επειδή οι ΗΠΑ δεν έχουν αναγνωρίσει τον Μαδούρο ως νόμιμο πρόεδρο της Βενεζουέλας από το 2019, αυτός και η Φλόρες δεν πρέπει να περιμένουν από την αμερικανική κυβέρνηση να επιτρέψει στη Βενεζουέλα να πληρώσει τα δικαστικά τους έξοδα. Οι εισαγγελείς λένε ότι στον Μαδούρο και τη Φλόρες μπορούν να διοριστούν δημόσιοι συνήγοροι αν δεν μπορούν να πληρώσουν τους δικούς τους δικηγόρους.

Ο Μαδούρο αντιμετωπίζει τέσσερις κατηγορίες κακουργήματος, συμπεριλαμβανομένης της συνωμοσίας για ναρκοτρομοκρατία, η οποία ποινικοποιεί τη διακίνηση ναρκωτικών με σκοπό τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων που οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν τρομοκρατία. Ο νόμος αυτός έχει δοκιμαστεί σπάνια σε δίκη, και δύο από τις τρεις καταδικαστικές αποφάσεις έχουν ανατραπεί λόγω ζητημάτων που αφορούσαν την αξιοπιστία των μαρτύρων, όπως διαπίστωσε ανάλυση των δικαστικών αρχείων από το Reuters.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του στον Λευκό Οίκο, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ενέτεινε τις κυρώσεις κατά της Βενεζουέλας λόγω ισχυρισμών ότι η κυβέρνηση του Μαδούρο ήταν διεφθαρμένη και υπονόμευε τους δημοκρατικούς θεσμούς. Η Ουάσιγκτον χαρακτήρισε την επανεκλογή του Μαδούρο το 2018 ως παράνομη.

Ο Μαδούρο απέρριψε αυτές τις κατηγορίες, καθώς και τους ισχυρισμούς για τη συμμετοχή του στη διακίνηση ναρκωτικών, ως προσχηματικές δικαιολογίες για αυτό που ο ίδιος χαρακτήρισε ως επιθυμία των ΗΠΑ να καταλάβουν τον έλεγχο των τεράστιων αποθεμάτων πετρελαίου της χώρας-μέλους του ΟΠΕΚ στη Νότια Αμερική.