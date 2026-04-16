Σουηδία: Κατηγορεί Ρώσους χάκερ για απόπειρα «καταστροφικής» κυβερνοεπίθεσης σε θερμοηλεκτρικό εργοστάσιο

Η σουηδική κυβέρνηση κατήγγειλε ότι χάκερ που συνδέονται με τη ρωσική κυβέρνηση επιχείρησαν πέρυσι να διαταράξουν τη λειτουργία ενός θερμοηλεκτρικού σταθμού της χώρας. Η Σουηδία ανέφερε ότι, αν και η επίθεση δεν ολοκληρώθηκε, οι υβριδικές απειλές που επεκτείνονται πέρα από τον κυβερνοχώρο γίνονται ολοένα και πιο επικίνδυνες.

Ο υπουργός Πολιτικής Άμυνας της Σουηδίας, Καρλ-Όσκαρ Μπόλιν, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη ότι η απόπειρα επίθεσης σημειώθηκε στις αρχές του 2025 και απέδωσε το περιστατικό σε χάκερ με «συνδέσεις με τις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών και ασφαλείας».

«Φιλορωσικές ομάδες που στο παρελθόν πραγματοποιούσαν επιθέσεις άρνησης υπηρεσίας (denial-of-service) επιχειρούν πλέον καταστροφικές κυβερνοεπιθέσεις εναντίον οργανισμών στην Ευρώπη», ανέφερε ο Μπόλιν, σύμφωνα με το Bloomberg.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι το συγκεκριμένο εργοστάσιο δεν κατονομάζεται, προσθέτοντας πως η επίθεση αποτράπηκε «λόγω ενός ενσωματωμένου μηχανισμού προστασίας». Όπως σημείωσε, το περιστατικό υποδηλώνει «πιο επικίνδυνη και πιο απερίσκεπτη συμπεριφορά» από την πλευρά των δραστών.

Πρόκειται για την τελευταία γνωστή επίθεση σε κρίσιμες υποδομές που αποδίδεται σε Ρώσους χάκερ τα τελευταία χρόνια, καθώς κυβερνοεπιθέσεις με κρατική ή κρατικά υποστηριζόμενη προέλευση στοχεύουν ολοένα και περισσότερο ενεργειακά και υδάτινα δίκτυα, με σκοπό την πρόκληση πραγματικών διαταραχών στις δημόσιες υπηρεσίες.

Πριν από την επίθεση στη Σουηδία, η Ρωσία είχε κατηγορηθεί ότι επιχείρησε να πλήξει τμήματα του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας της Πολωνίας τον Δεκέμβριο του 2025. Νωρίτερα μέσα στο έτος, Ρώσοι χάκερ φέρονται να απέκτησαν προσωρινά πρόσβαση σε φράγμα στη Νορβηγία και να άνοιξαν πύλες που απελευθέρωσαν μεγάλες ποσότητες νερού, προτού απομακρυνθούν από τα συστήματα.

Κυβερνοεπίθεση σε δημοτική εταιρεία ενέργειας στο Λβιβ της δυτικής Ουκρανίας στις αρχές Ιανουαρίου 2024 είχε ως αποτέλεσμα εκατοντάδες διαμερίσματα να μείνουν χωρίς θέρμανση για δύο ημέρες εν μέσω πολικών θερμοκρασιών. Ερευνητές ανέφεραν ότι ορισμένα στοιχεία υποδείκνυαν εμπλοκή δραστών από τη Ρωσία, χωρίς όμως να είναι δυνατή η οριστική απόδοση ευθύνης.

Πριν από αυτές τις επιθέσεις, η Ρωσία είχε κατηγορηθεί για κυβερνοεπιθέσεις που προκάλεσαν εκτεταμένες διαταραχές στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας της Ουκρανίας το 2015.