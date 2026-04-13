Σκληρή απάντηση της Κύπρου στον Φιντάν: Στοχεύει στην πρόκληση έντασης

Σκληρή ήταν η απάντηση της Λευκωσίας στις δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν σχετικά με τη συνεργασία της Κύπρου και της Ελλάδας με το Ισραήλ, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς περί αποσταθεροποιητικού ρόλου στην περιοχή.

Σε επίσημη τοποθέτησή του στο Χ, το κυπριακό ΥΠΕΞ υπογραμμίζει ότι ασκεί την εξωτερική της πολιτική με συνέπεια, λειτουργώντας ως αξιόπιστο και χρήσιμο μέλος της διεθνούς κοινότητας, τόσο ως κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και ως μέρος της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου.

Την ίδια στιγμή, τονίζεται ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν διακατέχεται από αναθεωρητισμό ούτε επιδιώκει περιφερειακή ηγεμονία, αφήνοντας σαφείς αιχμές για άλλες χώρες που, όπως αναφέρεται, επιχειρούν να δημιουργήσουν εντυπώσεις και να προκαλέσουν εντάσεις σε μια κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία.

Μάλιστα, αναφορά γίνεται και στην παρουσία της Τουρκία στο νησί, με τη Λευκωσία να επισημαίνει ότι η Άγκυρα εξακολουθεί να κατέχει παράνομα κυρίαρχο ευρωπαϊκό έδαφος, διατηρώντας δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες σε επιθετική διάταξη.

Η Κυπριακή Δημοκρατία ασκεί την εξωτερική της πολιτική με συνέπεια και λειτουργεί ως χρήσιμο μέλος της διεθνούς κοινότητας, ως Κράτος Μέλος της ΕΕ και ως μέρος της ευρύτερης περιοχής.



— Cyprus MFA (@CyprusMFA) April 13, 2026

Αναλυτικά στην ανάρτησή του το κυπριακό υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει:

«Η Κυπριακή Δημοκρατία ασκεί την εξωτερική της πολιτική με συνέπεια και λειτουργεί ως χρήσιμο μέλος της διεθνούς κοινότητας, ως Κράτος Μέλος της ΕΕ και ως μέρος της ευρύτερης περιοχής. Η Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχει αναθεωρητικές σκέψεις αλλά ούτε και βλέψεις περιφερειακής ηγεμονίας. Αυτά αφορούν άλλους που επιχειρούν, για τους δικούς τους λόγους, να προκαλέσουν και να δημιουργήσουν εντυπώσεις σε μια κρίσιμη περιφερειακή περίοδο. Προσπερνώντας το γεγονός ότι είναι η ίδια η Τουρκία που κατέχει παρανομα κυρίαρχο ευρωπαϊκό έδαφος. Με δεκάδες χιλιάδες στρατιώτες σε επιθετική διάταξη. Ως εκ τούτου, απορρίπτονται οι πρόσφατες αποπροσανατολιστικές δηλώσεις και ισχυρισμοί, που εξυπηρετούν αλλότριους σκοπούς της γείτονος και στοχεύουν στην πρόκληση έντασης».