Σεϋχέλλες: Έκρηξη και πλημμύρες προκάλεσαν καταστροφές - Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης περιοχές

Ο πρόεδρος των Σεϋχελλών Γουάβελ Ραμκαλάουαν κήρυξε την περιοχή γύρω από τη βιομηχανική ζώνη Πρόβιντενς σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης την Πέμπτη μετά την έκρηξη σε αποθήκη εκρηκτικών και τις έντονες βροχοπτώσεις που προκάλεσαν ζημιές σε βιομηχανική ζώνη και στις γύρω περιοχές.

«Ζητείται από όλους να παραμείνουν στα σπίτια τους. Όλα τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά. Μόνο στους εργαζόμενους στις βασικές υπηρεσίες και στα άτομα που ταξιδεύουν θα επιτραπεί η ελεύθερη μετακίνηση», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το γραφείο του Ραμκαλάουαν.

Η έκρηξη είχε προκαλέσει «τεράστιες ζημιές» στη βιομηχανική ζώνη και στις γύρω περιοχές στο κύριο νησί Μαέ, ανέφερε η ανακοίνωση, ενώ οι πλημμύρες λόγω των βροχών είχαν ως αποτέλεσμα «μεγάλες καταστροφές».

