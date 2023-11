Σεισμός 6,9 Ρίχτερ στη Θάλασσα Μπάντα της Ινδονησίας

Σεισμική δόνηση 6,9 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ καταγράφτηκε την Τετάρτη, στην Θάλασσα Μπάντα της Ινδονησίας, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC). Ο σεισμός είχε επίκεντρο θαλάσσια περιοχή κάπου 370 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Αμπόν της Ινδονησίας και το εστιακό βάθος υπολογίζεται πως ήταν 146 χιλιόμετρα, κατά την ίδια πηγή.

Αρχικά, το EMSC εκτίμησε πως ο σεισμός ήταν μεγέθους 6,8 βαθμών.

A magnitude 5.2 earthquake took place in the Banda Sea at 05:42 UTC (13 minutes ago). The depth was 140km and was reported by EMSC. #earthquake #earthquakes #Tual #Indonesia pic.twitter.com/OJpTPBFdTC