Σεισμός 4,9 Ρίχτερ στη Γαλλία

Σεισμός μεγέθους 4,9 βαθμών έγινε αισθητός σε πολλά διαμερίσματα της δυτικής Γαλλίας, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους κατοίκους καθώς είναι ασυνήθιστοι σε σεισμούς και ειδικά τέτοιου μεγέθους.

En bref, séisme de M4.9 entre Niort et La Rochelle. Pas de dégâts significatifs attendus. Bien ressenti jusqu'à 200km et plus faiblement jusqu'à 400 km environ

En moyenne a proximité de l'épicentre la secousse e pu faire tomber des objets, mais rien de très sérieux.

