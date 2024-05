Σεισμός 5,4 Ρίχτερ στην Ταϊβάν

Σεισμική δόνηση της τάξεως των 5,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ εκδηλώθηκε την Ταϊβάν, τη Δευτέρα, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Ο σεισμός σημειώθηκε σε βάθος 25 χιλιομέτρων (15,53 μίλια), σύμφωνα με την ίδια πηγή, ενώ δεν έχουν αναφερθεί τυχόν ζημιές και τραυματισμοί.

#Earthquake (#地震) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M5.5 || 34 km S of #Hualian (#Taiwan) || 8 min ago (local time 17:52:45). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/WQNpb3ARqJ