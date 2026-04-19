Σε επίπεδο «κρίσιμο» η απειλή στα Στενά του Ορμούζ, προειδοποιεί η UKMTO

Σε «κρίσιμο» επίπεδο αναβάθμισε την Κυριακή τον βαθμό απειλής για τα Στενά του Ορμούζ η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO), εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, οι κίνδυνοι περιλαμβάνουν παρεμβολές στη ναυσιπλοΐα, επιβολή αποκλεισμών, αναφορές για θαλάσσιες νάρκες, καθώς και υπολειμματικές απειλές από στρατιωτικές ενέργειες, αυξάνοντας την πιθανότητα επίθεσης ή λανθασμένων υπολογισμών.

Η UKMTO επισημαίνει ότι ο Περσικός Κόλπος και τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν «περιβάλλον υψηλού κινδύνου», τονίζοντας ότι η εκεχειρία στην περιοχή είναι εύθραυστη, ενώ συνεχίζεται η επιβολή ναυτικού αποκλεισμού από στρατιωτικές δυνάμεις.

Παράλληλα, προειδοποιεί ότι είναι πιθανές ταχείες και αιφνίδιες εχθρικές ενέργειες κοντά στα ιρανικά ύδατα, σε αγκυροβόλια και σε συνήθεις θαλάσσιες διαδρομές. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στον κίνδυνο από νάρκες κοντά στα καθορισμένα κανάλια ναυσιπλοΐας.