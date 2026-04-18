Ρούτε: Δεν βλέπω αποχώρηση των ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ

Σε συνέντευξή του στη γερμανική εφημερίδα Welt am Sonntag, ο Μαρκ Ρούτε ξεκαθάρισε πως δεν θεωρεί ρεαλιστικό το ενδεχόμενο εξόδου της Ουάσιγκτον από το ΝΑΤΟ.

«Δεν βλέπω ότι οι ΗΠΑ θα εγκαταλείψουν τη Συμμαχία», τόνισε υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η αμερικανική πυρηνική ομπρέλα παραμένει ο ύψιστος εγγυητής ασφάλειας για την Ευρώπη, την ώρα που η Γηραιά Ήπειρος φέρεται να εξετάζει σχέδιο για ΝΑΤΟ χωρίς την Αμερική.

Στενά του Ορμούζ: Ο Τραμπ απέρριψε τα περί διοδίων από το Ιράν - «Σε καμία περίπτωση»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο επιβολής διοδίων από το Ιράν προς τα εμπορικά πλοία για τη διέλευση τους από τα Στενά του Ορμούζ.

Απαντώντας τα ξημερώματα του Σαββάτου (ώρα Ελλάδας) σε ερώτηση δημοσιογράφου για το το ενδεχόμενο επιβολής περιορισμών ή διοδίων από το Ιράν, ο Τραμπ απάντησε χαρακτηριστικά «όχι, με τίποτα».