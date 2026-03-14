Ρωσική επίθεση στην Ουκρανία: Πέντε νεκροί και καταστροφές σε κτίρια

Πέντε νεκροί και υλικές ζημιές είναι μέχρι στιγμής ο απολογισμός της ρωσικής επίθεσης με πυραύλους και drones κατά της Ουκρανίας το Σάββατο, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές.

Ο κύριος στόχος ήταν ενεργειακές υποδομές έξω από την πρωτεύουσα Κίεβο, δήλωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι υπέστησαν ζημιές επίσης κτίρια κατοικιών, σχολεία και επιχειρήσεις.

Ανέφερε ότι οι περιοχές Σούμι, Χάρκοβο, Ντνίπρο και Μικολάιβ αποτέλεσαν επίσης στόχο σε μια επίθεση που περιελάμβανε περίπου 430 drones και 68 πυραύλους, οι περισσότεροι από τους οποίους καταρρίφθηκαν από τα συστήματα αεροπορικής άμυνας.

Ο κυβερνήτης της νοτιοανατολικής περιφέρειας Ζαπορίζια, Ιβάν Φεντόροφ, δήλωσε ότι μια κατοικημένη περιοχή της πόλης Ζαπορίζια χτυπήθηκε από ρωσικές κατευθυνόμενες βόμβες, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένα άτομο και να τραυματιστούν τρία. Φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο έδειχναν τμήματα κτιρίων να έχουν μετατραπεί σε ερείπια.

Οι επιθέσεις του Σαββάτου έρχονται σε μια στιγμή που η σύγκρουση στο Ιράν έχει αποσπάσει την προσοχή της διεθνούς κοινότητας από την ειρηνευτική πρωτοβουλία που υποστηρίζουν οι ΗΠΑ στον τετραετή πόλεμο, τον οποίο, σύμφωνα με το Κίεβο, η Μόσχα δεν έχει κανένα ενδιαφέρον να τερματίσει.

«Η Ρωσία θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή για να προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερη καταστροφή εδώ στην Ευρώπη, στην Ουκρανία», έγραψε ο Ζελένσκι στο X.

Επανέλαβε την έκκλησή του προς τους εταίρους του Κιέβου να ενισχύσουν την παραγωγή όπλων αεροπορικής άμυνας, τα αποθέματα των οποίων έχουν μειωθεί καθώς οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους στον Κόλπο έχουν αποκρούσει τις ιρανικές επιθέσεις.

«Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα η Ρωσία να σταματήσει»

Οι χειμερινές επιθέσεις της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας έχουν αφήσει μεγάλες περιοχές των μεγάλων πόλεων χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα ή θέρμανση, στο πλαίσιο μιας εκστρατείας για την αποδυνάμωση της αποφασιστικότητας, καθώς τα στρατεύματα της Μόσχας πιέζουν για μια επίθεση στο πεδίο της μάχης και απαιτούν από το Κίεβο να παραχωρήσει περισσότερο έδαφος στα ανατολικά.

Οι δυνάμεις της Ουκρανίας έχουν στοχεύσει ρωσικές στρατηγικές υποδομές, όπως διυλιστήρια πετρελαίου, αποθήκες και τερματικούς σταθμούς, με επιθέσεις μεγάλου βεληνεκούς.

Το υπουργείο Ενέργειας της Ουκρανίας ανακοίνωσε το Σάββατο ότι οι καταναλωτές σε έξι περιφέρειες έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα μετά τις νυχτερινές επιθέσεις και τους ρωσικούς βομβαρδισμούς σε περιοχές της πρώτης γραμμής.

«Δεν υπάρχει περίπτωση η Ρωσία να σταματήσει», δήλωσε η 57χρονη κάτοικος της περιοχής Ναταλία Φέτκο, το κτίριο της οποίας υπέστη ζημιές από την επίθεση. «Τίποτα δεν τους αρκεί».

Τέσσερα άτομα έχασαν τη ζωή τους στην περιοχή του Κιέβου γύρω από την πρωτεύουσα, όπου 15 άτομα τραυματίστηκαν και καταγράφηκαν ζημιές σε τέσσερις περιοχές, σύμφωνα με τον περιφερειακό στρατιωτικό διοικητή Μυκόλα Καλάσνικ.

Η επίθεση του Σαββάτου ώθησε επίσης την Πολωνία, μέλος του ΝΑΤΟ, να αποστείλει μαχητικά αεροσκάφη για την προστασία του εναερίου χώρου της, αλλά δεν παρατηρήθηκαν παραβιάσεις, ανέφερε ο στρατός της Βαρσοβίας.

Στη Μολδαβία, στα δυτικά σύνορα της Ουκρανίας, το υπουργείο Εξωτερικών καταδίκασε αυτό που χαρακτήρισε ως εισβολή ρωσικού drone στον εναέριο χώρο της σε μια συνοριακή περιοχή, αναφέροντας ότι οι ενέργειες της Μόσχας υπονομεύουν την περιφερειακή ασφάλεια και αποτελούν κίνδυνο για τους πολίτες της.