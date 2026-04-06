Ρωσική επίθεση στην Οδησσό: Ένα παιδί ανάμεσα στους νεκρούς - Δεκάδες τραυματίες και διακοπές ρεύματος

Ένα παιδί συγκαταλέγεται στους τρεις ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους έπειτα από ρωσική επίθεση εναντίον της Οδησσού, συξ νότια Ουκρανία, ενώ 16 άλλοι τραυματίστηκαν και σημειώθηκαν εκτεταμένες διακοπές ρεύματος.

«Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε αυτή την επίθεση, ανάμεσά τους ένα παιδί ηλικίας μόλις 2 ετών», κατήγγειλε ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσθέτοντας ότι τουλάχιστον 16 άνθρωποι τραυματίστηκαν στην Οδησσό.

Η DTEK, η βασική ιδιωτική εταιρεία ηλεκτρισμού της Ουκρανίας, ανακοίνωσε ότι περισσότερα από 16.000 νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ηλεκτροδότηση στην πόλη αυτή και διευκρίνισε ότι από την επίθεση υπέστη εκτεταμένες ζημιές μια ενεργειακή εγκατάσταση.

Από τα πλήγματα δημιουργήθηκε μια τεράστια τρύπα σε κτίριο κατοικιών, στο οποίο ξέσπασε πυρκαγιά, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP που βρέθηκαν στο σημείο και τα σωστικά συνεργεία.

Russian strike on Odesa directly hit a residential building.



It is already known of 5 injured, and there might be more people under the debris.



The daily horror caused by Russia. pic.twitter.com/fcEQpuSt2Q — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) April 6, 2026

Η Οδησσός, μεγάλη πόλη λιμάνι της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα από την οποία περνά το μεγαλύτερο μέρος των ουκρανικών εξαγωγών, γίνεται συχνά στόχος της Ρωσίας.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, η Ρωσία εξαπέλυσε περισσότερα από 140 drones στη διάρκεια της νυχτερινής της επίθεσης, από την οποία υπέστησαν ζημιές ενεργειακές υποδομές στις επαρχίες Τσερνίχιβ, Σούμι, Χάρκοβο και Ντνιπροπετρόφσκ.

Ο Ουκρανός πρόεδρος κάλεσε τους «συμμάχους» του Κιέβου να το βοηθήσουν να ενισχύσει ακόμη περισσότερο την αντιαεροπορική του άμυνα προκειμένου να αυξήσει «το ποσοστό αναχαιτίσεων» των ρωσικών πυραύλων και drones που εξαπολύονται κάθε βράδυ εναντίον της χώρας του.

🔵#Ucraina Attacco russo su Odessa: 3 le vittime, tra cui un bambino. Nella regione di Chernihiv, colpita un'infrastruttura energetica: 340mila utenze senza elettricità. Droni di Kiev su Novorossiysk, principale porto russo sul Mar Nero.pic.twitter.com/WjJBjJOu1X pic.twitter.com/4u6hB02CVs — Rai Radio1 (@Radio1Rai) April 6, 2026

Στη Χερσώνα, επίσης στη νότια Ουκρανία, μία γυναίκα σκοτώθηκε σήμερα το πρωί σε επίθεση του πυροβολικού της Ρωσίας, από την οποία τραυματίστηκαν και τρεις άλλοι άνθρωποι, όπως επεσήμανε η τοπική εισαγγελία σε ανάρτησή της στο Telegram.

Στη ρωσική πλευρά, ο κυβερνήτης της περιφέρειας Κρασνοντάρ, ο Βενιαμίν Κοντρατίεφ, έκανε λόγο για «μαζικές επιθέσεις με drones», τις οποίες εξαπολύει η Ουκρανία από χθες, Κυριακή, το πρωί, προκαλώντας τον τραυματισμό τουλάχιστον οκτώ ανθρώπων και ζημιές σε κτίρια κατοικιών και σπίτια.

Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, η αντιαεροπορική άμυνα της χώρας κατέρριψε 50 ουκρανικά drones στη διάρκεια της περασμένης νύκτας της Κυριακής.