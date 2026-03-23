Ρωσία: Επίθεση με drone στη δεξαμενή καυσίμων του Πριμόρσκ στη Βαλτική

Μια δεξαμενή καυσίμων στο λιμάνι του Πριμόρσκ της Βαλτικής Θάλασσας, το μεγαλύτερο δυτικό κόμβο εξαγωγής πετρελαίου της Ρωσίας, τυλίχτηκε στις φλόγες μετά από επίθεση με drone, όπως δήλωσε ο Αλεξάντερ Ντροζντένκο, κυβερνήτης της βορειοδυτικής περιοχής του Λένινγκραντ, στοTelegram τη Δευτέρα.

Το λιμάνι, το οποίο μπορεί να εξάγει περισσότερα από 1 εκατομμύριο βαρέλια αργού πετρελαίου ημερησίως, αποτελεί σημαντική εξαγωγική διέξοδο για το ναυαρχίδα του ρωσικού αργού πετρελαίου Urals και το υψηλής ποιότητας ντίζελ.

#BREAKING 🇺🇦 🇷🇺 Massive Ukrainian drone strikes destroyed vast areas of Russia’s largest oil export terminal, the Port of Primorsk, located 1,000 km from Ukraine.



The terminal processes 1.0-1.5 million barrels of oil and oil products daily, amounting to 100 million tons… pic.twitter.com/00M2xa6zdh — Prime (@nucleusprime) March 23, 2026

Σύμφωνα με πηγές, οι εξαγωγές ντίζελ από το λιμάνι έφτασαν τα 16,8 εκατομμύρια μετρικούς τόνους πέρυσι.

Η Ουκρανία συνέχισε τις επιθέσεις της σε ρωσικές ενεργειακές υποδομές, χτυπώντας εγκαταστάσεις εξαγωγής πετρελαίου και διυλιστήρια πετρελαίου σε μια προσπάθεια να υπονομεύσει την πολεμική οικονομία της Μόσχας.

Το Πριμόρσκ δέχτηκε επίσης επίθεση τον Σεπτέμβριο, όταν διακόπηκαν οι φορτώσεις πετρελαίου.

Ο κυβερνήτης δήλωσε ότι 35 drones έχουν καταρριφθεί πάνω από την περιοχή του Λένινγκραντ σε πρόσφατες επιθέσεις, ενώ το υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι 249 drones έχουν αναχαιτιστεί και καταστραφεί πάνω από τη Ρωσία συνολικά κατά τη διάρκεια της νύχτας.