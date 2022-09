Ρωσία: Έξι νεκροί σε σχολείο μετά από επίθεση ενόπλου

Ένας άνδρας ασφαλείας νεκρός και θύματα μεταξύ των μαθητών είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός της επίθεσης ενόπλου σε σχολείο στη ρωσική πόλη Ιζέβσκ, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Το πρακτορείο TASS κάνει λόγο για έξι νεκρούς και 20 τραυματίες.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές βρίσκεται σε εξέλιξη η προσπάθεια σύλληψης του δράστη.

A shooting was reported in school No. 88 in #Izhevsk, #Russia. According to preliminary information, a security guard died and three children were injured. pic.twitter.com/LSXueGhxGg