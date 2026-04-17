Ρωσία: Έλλειψη εργατικού δυναμικού και ενεργειακές αναταράξεις εντείνουν τον πληθωρισμό

Αντιμέτωπη με πρωτοφανή έλλειψη εργατικού δυναμικού βρίσκεται η Ρωσία, σύμφωνα με την επικεφαλής της Κεντρικής Τράπεζας, Ελβίρα Ναμπιουλίνα, η οποία προειδοποιεί ότι η υπερθέρμανση της οικονομίας ενισχύει τις πληθωριστικές πιέσεις και δυσχεραίνει τη διαχείριση της νομισματικής πολιτικής.

Μιλώντας στο Φόρουμ του Χρηματιστηρίου της Μόσχας, η Ναμπιουλίνα σημείωσε ότι η ανεργία διατηρείται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, κοντά στο 2%, γεγονός που έχει εντείνει τον ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων για την προσέλκυση εργαζομένων. Η κατάσταση αυτή οδηγεί σε αυξήσεις μισθών, επιβαρύνοντας το κόστος παραγωγής και ενισχύοντας παράλληλα την καταναλωτική ζήτηση.

Όπως τόνισε, η σημερινή συγκυρία διαφέρει από το παρελθόν, όταν τα υψηλά επιτόκια συνδέονταν κυρίως με προσωρινά εξωτερικά σοκ. Πλέον, η ρωσική οικονομία αντιμετωπίζει πιο επίμονες δυσμενείς εξωτερικές συνθήκες που επηρεάζουν τόσο τις εξαγωγές όσο και τις εισαγωγές.

Παρά τις προηγούμενες ενδείξεις μικρής αύξησης του εργατικού δυναμικού, η έλλειψη προσωπικού εξακολουθεί να αποτελεί βασικό παράγοντα πίεσης στις τιμές, σε συνδυασμό με την ισχυρή καταναλωτική δραστηριότητα.

Την ίδια ώρα, πρόσθετες πληθωριστικές πιέσεις προκαλούν οι διαταραχές στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα, ιδιαίτερα στα Στενά του Ορμούζ, μέσω του οποίου διακινείται σημαντικό ποσοστό του παγκόσμιου πετρελαίου. Η λειτουργία του παραμένει ουσιαστικά περιορισμένη λόγω της σύγκρουσης που συνδέεται με τον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν.

Οι δηλώσεις αυτές προηγούνται της επόμενης συνεδρίασης της ρωσικής κεντρικής τράπεζας για τα επιτόκια, που έχει προγραμματιστεί για τις 24 Απριλίου.

Παράλληλα, ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ζήτησε από τους αρμόδιους οικονομικούς αξιωματούχους την κατάρτιση νέων μέτρων για την ενίσχυση της ανάπτυξης, μετά τη συρρίκνωση της οικονομίας κατά 1,8% στο πρώτο δίμηνο του έτους, επίδοση χαμηλότερη των προσδοκιών της κυβέρνησης.