Ρωσία: Άκυρο το 15% των υπογραφών που στηρίζουν την υποψηφιότητα του αντιπάλου του Πούτιν

Ο Ρώσος αντιπολεμικός υποψήφιος για τις προεδρικές εκλογές Μπορίς Νταντιέζντιν δήλωσε σήμερα ότι μια ομάδα εργασίας της ρωσικής Κεντρικής Εκλογικής Επιτροπής διαπίστωσε ότι το 15% των υπογραφών των υποστηρικτών του που υπέβαλε για να στηρίξει την υποψηφιότητά του είναι άκυρες.

Ο ηλικίας 60 ετών Ναντιέζντιν, ο οποίος είναι υποψήφιος του κόμματος «Πρωτοβουλία των πολιτών», τάσσεται ανοιχτά κατά του πολέμου και δημόσια κατά της πολιτικής του Βλαντίμιρ Πούτιν, που προτίθεται να γίνει για πέμπτη φορά πρόεδρος της Ρωσίας.

Σύμφωνα με τον νόμο, για να είναι υποψήφιος για την προεδρία στις εκλογές του Μαρτίου του 2024 ο Ναντιέζντιν, έπρεπε να συγκεντρώσει έως τις 25 Ιανουαρίου 100.000 υπογραφές Ρώσων ψηφοφόρων, τουλάχιστον σε 40 περιφέρειες της χώρας.

People across Russia queued in freezing temperatures over the weekend to add their signatures in support of opposition politician Boris Nadezhdin’s candidacy in Russia’s 2024 presidential elections. 1/4 🎥: Nadezhdin’s HQ Moscow / Telegram pic.twitter.com/FR8fnj96ld

Αυτό επετεύχθη, αλλά η ετυμηγορία της Εκλογικής Επιτροπής, εάν επιβεβαιωθεί, είναι ότι το ποσοστό των άκυρων υπογραφών είναι τρεις φορές υψηλότερο από το επιτρεπόμενο ποσοστό σφάλματος, και θα συνιστά λόγο για να τον κρίνει η επιτροπή ακατάλληλο για υποψήφιο απέναντι στον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στις εκλογές του Μαρτίου.

Η επιτροπή θα εκδώσει οριστική απόφαση για το θέμα την Τετάρτη, ενώ ήδη ο Μπορίς Ναντιέζντιν, ανακοίνωσε ότι θα προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Νταντιέζντιν υπέβαλε στην εκλογική επιτροπή υπογραφές από περισσότερους από 100.000 υποστηρικτές του από ολόκληρη τη Ρωσία στο πλαίσιο της προσπάθειάς του να εγγραφεί το όνομά του στα ψηφοδέλτια.

Την Παρασκευή, η επιτροπή ανακοίνωσε ότι από την πρωταρχική εξέταση των υπογραφών προέκυψε ότι ορισμένοι από αυτούς που αναφέρονταν ως υποστηρικτές του Νταντιέζντιν ήταν νεκροί.

Κανένας δεν αναμένει ότι ο 60χρονος Νταντιέζντιν θα κερδίσει στις εκλογές, ακόμη και αν του επιτραπεί η υποψηφιότητα, δεδομένης της μακράς κυριαρχίας και του ελέγχου του Πούτιν στο κράτος.

Αλλά η προεκλογική του εκστρατεία έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον λόγω της εναντίωσής του στην «ειδική στρατιωτική επιχείρηση», όπως αποκαλεί το Κρεμλίνο τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Νταντιέζντιν υποστηρίζει ότι ο Πούτιν διέπραξε ένα «μοιραίο σφάλμα» ξεκινώντας την και έχει δεσμευτεί ότι θα τερματίσει τον πόλεμο μέσω διαπραγμάτευσης.

Το σχόλιο του Economist είναι ότι ο εν δυνάμει αντίπαλος του Βλαντιμίρ Πούτιν, «αποτελεί την επιτομή της ειρηνικής και συνηθισμένης ζωής στη Ρωσία, που έχει ξεριζωθεί από τη στρατιωτική επιχείρηση στην Ουκρανία την οποία οι πολίτες δεν επιτρέπεται να αποκαλούν πόλεμο».

