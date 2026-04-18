Ο επικεφαλής της ρωσικής κρατικής εταιρείας πυρηνικής ενέργειας, Rosatom, Αλεξέι Λιχατσόφ, δήλωσε το Σάββατο ότι η Rosatom είναι έτοιμη να βοηθήσει στην απομάκρυνση εμπλουτισμένου ουρανίου από το Ιράν και ότι η εταιρεία παρακολουθεί στενά την πρόοδο των συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν.

Σύμφωνα με σχετικές τοποθετήσεις, η Rosatom εμφανίζεται πρόθυμη να προσφέρει τεχνική και υλικοτεχνική υποστήριξη για τη μεταφορά και διαχείριση πυρηνικού υλικού, εφόσον υπάρξει σχετική συμφωνία σε διπλωματικό επίπεδο. Η διαδικασία απομάκρυνσης εμπλουτισμένου ουρανίου θεωρείται κρίσιμο βήμα για τη μείωση των ανησυχιών της διεθνούς κοινότητας σχετικά με πιθανή στρατιωτική χρήση του.