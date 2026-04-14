Πυροβολισμοί σε λύκειο στη Σανλιούρφα της νότιας Τουρκίας: 16 τραυματίες, νεκρός ο δράστης (vids)

Ένοπλος φέρεται να εισέβαλε και να άνοιξε πυρ με κυνηγετικό όπλο στο επαγγελματικό και τεχνικό λύκειο «Αχμέτ Κογιουντσού» στη Σανλιούρφα της νότιας Τουρκίας, προκαλώντας τον τραυματισμό τουλάχιστον 16 ατόμων, μεταξύ των οποίων μαθητές.

Σύμφωνα με την Turkiye Today, ο ένοπλος που άνοιξε πυρ, ο οποίος ήταν πρώην μαθητής του σχολείου, έβαλε τέλος στη ζωή του με το ίδιο όπλο, όπως αναφέρει ο κυβερνήτης της επαρχίας Χασάν Σιλντάκ.

Şanlıurfa ili Siverek ilçesinde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bugün sabah saatlerinde, 2007 doğumlu ve okulun eski öğrencisi olduğu belirlenen Ö.K. tarafından silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir.



Saldırıda ilk belirlemelere göre 10 öğrenci, 4… — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) April 14, 2026

Ο κυβερνήτης Σιλντάκ δήλωσε ότι οι τραυματίες ανέρχονται σε 16. Από αυτούς, δύο εκπαιδευτικοί και δύο μαθητές διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της πόλης, καθώς η κατάστασή τους κρίθηκε μέτρια από τους γιατρούς, ενώ οι υπόλοιποι 12 νοσηλεύονται στο κρατικό νοσοκομείο του Σιβέρεκ.

Όπως ανέφερε, ο δράστης ήταν γεννημένος το 2007, είχε φοιτήσει στο συγκεκριμένο σχολείο μόνο μέχρι την Α΄ λυκείου και στη συνέχεια είχε εγγραφεί σε πρόγραμμα εξ αποστάσεως ή ανοιχτού λυκείου.

«Το περιστατικό ερευνάται εξονυχιστικά από κάθε πλευρά. Ο δράστης, την ώρα που οι αστυνομικοί προσπαθούσαν να τον ακινητοποιήσουν μέσα στο σχολείο, αυτοπυροβολήθηκε και εντοπίστηκε νεκρός. Το σχολείο έχει εκκενωθεί πλήρως», δήλωσε ο κυβερνήτης.

Şanlıurfa Siverek'te bir lisede silahlı saldırı düzenlendi.



— Okul içerisinde bulunan saldırganın bazı öğrencileri yaraladığı ve rehin aldığı öne sürüldü.



— Okulda bulunan öğrencilerin büyük bölümü tahliye edildi.



Σύμφωνα με τις αναφορές, αφού πυροβόλησε στον προαύλιο χώρο, ο ένοπλος μπήκε στο κτίριο του σχολείου και κράτησε μαθητές ομήρους.

Οι αστυνομικές αρχές απέκλεισαν την περιοχή και έλαβαν εκτεταμένα μέτρα ασφαλείας, ενώ κλήθηκαν και μονάδες ειδικών επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

SON DAKİKA | Okula saldıran şahısın intihar ettiği aktarılıyor. (Sabah)#şanlıurfa siverek pic.twitter.com/TnLPs9JMWp — OZAN ÖZTÜRK (@ozanozturk_tr) April 14, 2026

Το υπουργείο Εσωτερικών της Τουρκίας επιβεβαίωσε ότι μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται 10 μαθητές, 4 εκπαιδευτικοί, ένας αστυνομικός και ένας εργαζόμενος στο κυλικείο.

Σε ανακοίνωσή του τόνισε ότι έχει ξεκινήσει ευρεία έρευνα από τις δυνάμεις ασφαλείας, ενώ η εισαγγελία έχει ήδη κινήσει τις απαραίτητες νομικές διαδικασίες.

Σύμφωνα με αναφορές από την Haberler, ορισμένοι από τους τραυματισμένους μαθητές πήδηξαν από τα παράθυρα στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν από τους πυροβολισμούς, ενώ μεγάλο μέρος των μαθητών απομακρύνθηκε με τη συνδρομή των δυνάμεων ασφαλείας

Όπως αναφέρουν τουρκικά μέσα, ο 17χρονος είχε προηγουμένως διαπληκτιστεί με έναν φίλο του και έφτασε στο σχολείο με καραμπίνα τύπου pump-action.

Şanlıurfa’nın #Siverek ilçesinde bir öğrenci pompalı tüfek ile Ahmet Koyuncu Endüstri Meslek lisesini basarak, rastgele ateş etti.



Saldırıda öğretmen ve öğrencilerin aralarında olduğu 13 kişi yaralandı. https://t.co/R2aHyYdxFi pic.twitter.com/djB5snFa46 — Amida Haber (@AmidaHaber) April 14, 2026

Μαρτυρία για στιγμές πανικού μέσα στο σχολείο

Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν σκηνές πανικού, με τον δράστη να πυροβολεί αδιακρίτως και τους μαθητές να προσπαθούν να διαφύγουν.

Όπως ανέφερε ο αυτόπτης μάρτυρας Γκιοκχάν Μπασαράνογλου: «Ήταν ένα παιδί 17-18 ετών. Μόλις μπήκε από την εξωτερική πύλη, άρχισε να πυροβολεί με το όπλο μεγάλου διαμετρήματος που κρατούσε. Πρώτα πυροβολούσε δεξιά και αριστερά και μετά προς το σχολείο. Στη συνέχεια έτρεξε μέσα στο σχολείο. Μέσα πυροβολούσε όποιον έβρισκε μπροστά του. Μετά οι μαθητές άρχισαν να φωνάζουν, όλοι έτρεχαν να κρυφτούν».