Πυροβολισμοί σε λύκειο στη Σανλιούρφα της νότιας Τουρκίας: 16 τραυματίες, νεκρός ο δράστης (vids)
Screen Grab via X / @nsanliurfahaber
Screen Grab via X / @nsanliurfahaber

Πυροβολισμοί σε λύκειο στη Σανλιούρφα της νότιας Τουρκίας: 16 τραυματίες, νεκρός ο δράστης (vids)

14/04/2026 • 11:27 / Τελευταία Ενημέρωση: 12:22
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
14/04/2026 • 11:27 / Τελευταία Ενημέρωση: 12:22
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ένοπλος φέρεται να εισέβαλε και να άνοιξε πυρ με κυνηγετικό όπλο στο επαγγελματικό και τεχνικό λύκειο «Αχμέτ Κογιουντσού» στη Σανλιούρφα της νότιας Τουρκίας, προκαλώντας τον τραυματισμό τουλάχιστον 16 ατόμων, μεταξύ των οποίων μαθητές.

Σύμφωνα με την Turkiye Today, ο ένοπλος που άνοιξε πυρ, ο οποίος ήταν πρώην μαθητής του σχολείου,  έβαλε τέλος στη ζωή του με το ίδιο όπλο, όπως αναφέρει ο κυβερνήτης της επαρχίας Χασάν Σιλντάκ.

Ο κυβερνήτης Σιλντάκ δήλωσε ότι οι τραυματίες ανέρχονται σε 16. Από αυτούς, δύο εκπαιδευτικοί και δύο μαθητές διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της πόλης, καθώς η κατάστασή τους κρίθηκε μέτρια από τους γιατρούς, ενώ οι υπόλοιποι 12 νοσηλεύονται στο κρατικό νοσοκομείο του Σιβέρεκ.

Όπως ανέφερε, ο δράστης ήταν γεννημένος το 2007, είχε φοιτήσει στο συγκεκριμένο σχολείο μόνο μέχρι την Α΄ λυκείου και στη συνέχεια είχε εγγραφεί σε πρόγραμμα εξ αποστάσεως ή ανοιχτού λυκείου.

«Το περιστατικό ερευνάται εξονυχιστικά από κάθε πλευρά. Ο δράστης, την ώρα που οι αστυνομικοί προσπαθούσαν να τον ακινητοποιήσουν μέσα στο σχολείο, αυτοπυροβολήθηκε και εντοπίστηκε νεκρός. Το σχολείο έχει εκκενωθεί πλήρως», δήλωσε ο κυβερνήτης.

Σύμφωνα με τις αναφορές, αφού πυροβόλησε στον προαύλιο χώρο, ο ένοπλος μπήκε στο κτίριο του σχολείου και κράτησε μαθητές ομήρους.

Οι αστυνομικές αρχές απέκλεισαν την περιοχή και έλαβαν εκτεταμένα μέτρα ασφαλείας, ενώ κλήθηκαν και μονάδες ειδικών επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Το υπουργείο Εσωτερικών της Τουρκίας επιβεβαίωσε ότι μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται 10 μαθητές, 4 εκπαιδευτικοί, ένας αστυνομικός και ένας εργαζόμενος στο κυλικείο.

Σε ανακοίνωσή του τόνισε ότι έχει ξεκινήσει ευρεία έρευνα από τις δυνάμεις ασφαλείας, ενώ η εισαγγελία έχει ήδη κινήσει τις απαραίτητες νομικές διαδικασίες.

Σύμφωνα με αναφορές από την Haberler, ορισμένοι από τους τραυματισμένους μαθητές πήδηξαν από τα παράθυρα στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν από τους πυροβολισμούς, ενώ μεγάλο μέρος των μαθητών απομακρύνθηκε με τη συνδρομή των δυνάμεων ασφαλείας

Όπως αναφέρουν τουρκικά μέσα, ο 17χρονος είχε προηγουμένως διαπληκτιστεί με έναν φίλο του και έφτασε στο σχολείο με καραμπίνα τύπου pump-action.

Δείτε βίντεο από τη στιγμή που ο ένοπλος ανοίγει πυρ στο σχολείο:

Μαρτυρία για στιγμές πανικού μέσα στο σχολείο

Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν σκηνές πανικού, με τον δράστη να πυροβολεί αδιακρίτως και τους μαθητές να προσπαθούν να διαφύγουν.

Όπως ανέφερε ο αυτόπτης μάρτυρας Γκιοκχάν Μπασαράνογλου: «Ήταν ένα παιδί 17-18 ετών. Μόλις μπήκε από την εξωτερική πύλη, άρχισε να πυροβολεί με το όπλο μεγάλου διαμετρήματος που κρατούσε. Πρώτα πυροβολούσε δεξιά και αριστερά και μετά προς το σχολείο. Στη συνέχεια έτρεξε μέσα στο σχολείο. Μέσα πυροβολούσε όποιον έβρισκε μπροστά του. Μετά οι μαθητές άρχισαν να φωνάζουν, όλοι έτρεχαν να κρυφτούν».

