Πριγκόζιν κατά Πούτιν: Ο «ευτυχισμένος παππούς» μπορεί να αποδειχθεί «μ@...ς»

Ευκαιρία να κοροϊδέψει, τον Βλαντίμιρ Πούτιν -χωρίς να τον κατονομάσει- και να αμφισβητήσει την κρίση του, θεώρησε πως είναι η επέτειος Ημέρα της Νίκης, ο χρηματοδότης του ομίλου Wagner, Γιεβγκένι Πριγκόζιν.

Ο Πριγκόζιν, σε συνομιλία σχετικά με την έλλειψη πυρομαχικών των μισθοφόρων του στην ανατολική Ουκρανία, αναφέρθηκε σε μια φιγούρα ενός «ευτυχισμένου παππού» που «νομίζει ότι είναι καλός» κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης για την έλλειψη πυρομαχικών και τις μελλοντικές προοπτικές της Ρωσίας στην Ουκρανία. Στη συνέχεια ρώτησε ρητορικά τι πρέπει να κάνει η Ρωσία και οι μελλοντικές γενιές και πώς μπορεί να κερδίσει η Ρωσία εάν ο «παππούς» αποδειχθεί ότι είναι ένας «απόλυτος μ@...ς».

Ο Πριγκόζιν σημείωσε επίσης ότι μη κατονομαζόμενα πρόσωπα (πιθανότατα αναφερόμενος στον Πούτιν και τα ανώτερα στελέχη του ρωσικού υπουργείου Άμυνας) θα πρέπει να σταματήσουν να επιδεικνύονται στην Κόκκινη Πλατεία. Πιθανότατα μιλά για τον Πούτιν, ο οποίος συχνά αναφέρεται ως «παππούς». O χρηματοδότης της Wagner έχει επιτεθεί στο παρελθόν ονομαστικά σε άλλους ανώτερους Ρώσους αξιωματούχους και αξιωματικούς, όχι όμως εναντίον του Πούτιν.

Στο παρελθόν έχει επιχειρήσει να ανατρέψει την εξουσία του Πούτιν μέσω παρόμοιων ρητορικών ακροβατικών. Οι κλιμακούμενες επιθέσεις του Πριγκόζιν κατά του Πούτιν μπορεί - αν το Κρεμλίνο δεν απαντήσει στην ελάχιστα καλυμμένη κριτική του Πριγκόζιν κατά του Πούτιν την Ημέρα της Νίκης - να διαβρώσουν περαιτέρω τον κανόνα στο σύστημα Πούτιν, σύμφωνα με τον οποίο μεμονωμένοι παράγοντες μπορούν να διεκδικούν θέσεις και επιρροή, να εκπίπτουν της εύνοιας του Ρώσου προέδρου αλλά να μην μπορούν να επικρίνουν άμεσα τον Πούτιν.

Εντωμεταξύ, ο Πριγκόζιν ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις της Wagner δεν θα αποσυρθούν από το Μπαχμούτ εντός της προθεσμίας που είχε δηλώσει προηγουμένως, δηλαδή σήμερα 10 Μαΐου, παρά το γεγονός ότι το ρωσικό υπουργείο Άμυνας απέτυχε να παράσχει στη μισθοφορική ομάδα πρόσθετα πυρομαχικά.

#WagnerGroup financier Yevgeny #Prigozhin seized the #VictoryDay holiday as an opportunity to mock #Putin and question his judgment.



Prigozhin has previously attempted to upstage Putin’s authority through similar rhetorical stunts. 🧵⬇️ https://t.co/UXEbqkqgvR https://t.co/jqUhyQFvx4