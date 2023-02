Οργανισμός OCCRP

Σύμφωνα με το Παγκόσμιο δίκτυο δημοσιογράφων ερευνητών κατά της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος (OCCRP) υπήρξε ενορχηστρωμένη ρωσική παρέμβαση στην κυπριακή βουλή για ψήφισμα κατά των ρωσικών κυρώσεων λόγω Κριμαίας το 2016.

Νέες διαστάσεις στις προσπάθειες διείσδυσης του Κρεμλίνου σε ευρωπαϊκές κυβερνήσεις δίνει δημοσίευμα του Οργανισμού OCCRP, βάσει του οποίου υποστηρίζεται ότι για χρόνια, «μια μυστική οργάνωση ενορχηστρωμένη από το ρωσικό κοινοβουλίου παρενέβαινε στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών πολιτικών για την κατεχόμενη Κριμαία» και μάλιστα είχε στοχοποιήσει Αυστρία, Γερμανία, Ιταλία, Βουλγαρία, Ελλάδα, Κύπρο, Λετονία, Ρουμανία και Τουρκία.

Το OCCRP σε έρευνά του και επικαλούμενο μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διέρρευσαν και ανήκαν στον συντονιστή της μυστικής οργάνωσης και Ρώσο κοινοβουλευτικό στέλεχος Σαργκίς Μιρζαχανιάν αναφέρει πως αποδεικνύεται η δραστηριότητά της καθώς και ότι «προσφέρθηκαν μετρητά και προνόμια σε πολιτικούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βοήθησαν στην προώθηση της ατζέντας της Μόσχας».

Όπως ισχυρίζεται το OCCRP τα σημαντικότερα ευρήματα, όσον αφορά την παρέμβασή των Ρώσων στην πολιτική της Κύπρου είναι:

Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που διέρρευσαν αποκαλύπτουν πώς η «Διεθνής Υπηρεσία για την Τρέχουσα Πολιτική», μια «κλειστή ένωση επαγγελματιών» που οργανώθηκε από το ρωσικό κοινοβούλιο, συνεργάστηκε με Κύπριους πολιτικούς, φιλικούς προς την Μόσχα, για να συντάξει και να εγκρίνει ένα ψήφισμα για τον τερματισμό των κυρώσεων στη Ρωσία.

Ο Ντμίτρι Κοζλόφ, ένας Ρώσος επιχειρηματίας που απέκτησε κυπριακό διαβατήριο μέσω του προγράμματος των «χρυσών διαβατηρίων», το οποίο αργότερα σταμάτησε λόγω περιστατικών διαφθοράς και φέρεται να είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στις δραστηριότητες της ρωσικής Οργάνωσης, ομολόγησε στο OCCRP ότι είχε φέρει σε επαφή Ρώσους λομπίστες με φιλικά διακείμενους Κύπριους πολιτικούς για να πραγματοποιηθεί το ψήφισμα.

Μάλιστα ο Κοζλόφ βοήθησε στη σύσταση ενός κυπριακού πολιτικού κόμματος που αποκαλείται «Εγώ ο Πολίτης (ΕΟΠ)» με σκοπό την προώθηση και την προστασία των ρωσικών συμφερόντων στο νησί της Μεσογείου.

Επικαλούμενο τα περισσότερα από 1.000 email που διακινήθηκαν την περίοδο 2014 και 2017 μεταξύ του Μιρζαχανιάν και του επικεφαλής της ρωσικής προεδρικής διοίκησης που εργαζόταν υπό τον βασικό σύμβουλο του Πούτιν εκείνο το διάστημα, Βλαντισλάφ Σουρκόφ, δείχνουν ότι η Μόσχα ουσιαστικά συνέταξε ψήφισμα κατά των ρωσικών κυρώσεων λόγω Κριμαίας το 2016, το οποίο και ενέκρινε η Βουλή, πλην του ΔΗΣΥ.

Το ψήφισμα ζητούσε από τη κυβέρνηση να εργαστεί εντός της ΕΕ για να αρθούν οι κυρώσεις που είχαν επιβληθεί στη Ρωσία για τη παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας.

Το OCCRP δημοσιεύει ρωσικό email με τίτλο «Ψήφισμα της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου, σχετικά με την άρση οικονομικών κυρώσεων κατά της Ρωσίας» καθώς και ένα άλλο που περιελάμβανε προσχέδιο του ψηφίσματος που έφερε την υπογραφή της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΑΚΕΛ, υποστηρίζοντας ότι το ψήφισμα που ενέκρινε η κυπριακή Βουλή το 2016 είχε συνταχθεί στα ελληνικά από αυτή την ομάδα και έγιναν μόνο μικρές αλλαγές.

BREAKING: Leaked emails reveal that a Kremlin-linked lobbying group offered payments to several European politicians to promote pro-Russia policies.



Legitimizing the annexation of Crimea being chief among them.



Here’s what we found👇#KremlinConnection https://t.co/KaLC88qWJ3