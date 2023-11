Politico: Ο Όρμπαν απειλεί να μπλοκάρει την βοήθεια της ΕΕ στην Ουκρανία

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, απειλεί να μπλοκάρει τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ουκρανία και την ένταξη της χώρας στην ΕΕ, σύμφωνα με το Politico.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο Ούγγρος ηγέτης απαιτεί από τους ηγέτες της ΕΕ να επαναξετάσει τη στρατηγική της για την υποστήριξη του Κιέβου.

Politico: Viktor Orban threatens to block all EU aid to Ukraine and the country's accession to the union



He demands that EU leaders completely revise their strategy for supporting Kyiv. pic.twitter.com/UrFOatub1M