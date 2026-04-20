Πεζεσκιάν: Να μειωθούν οι εντάσεις με τις ΗΠΑ με κάθε διπλωματική οδό

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε σήμερα ότι κάθε ορθολογική και διπλωματική οδός θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να μειωθούν οι εντάσεις με τις ΗΠΑ, ενώ υπογράμμισε παράλληλα ότι η επαγρύπνηση και η δυσπιστία στις επαφές με την Ουάσινγκτον είναι «αναμφισβήτητη αναγκαιότητα», σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Η διάρκειας δύο εβδομάδων κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ πρόκειται να εκπνεύσει μεθαύριο, Τετάρτη. Αμερικανοί αντιπρόσωποι αναμένεται να φθάσουν σήμερα στο Ισλαμαμπάντ για διαπραγματεύσεις με το Ιράν, ενώ η Τεχεράνη δεν έχει ανακοινώσει ακόμα αν θα στείλει αντιπροσωπεία στο Πακιστάν.