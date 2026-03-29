Το Πεντάγωνο ετοιμάζεται για εβδομάδες περιορισμένων εδαφικών επιχειρήσεων στο Ιράν, πιθανώς περιλαμβάνοντας επιδρομές στο Νησί Χαργκ και σε παράκτιες περιοχές κοντά στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με αξιωματούχους των Ηνωμένων Πολιτειών που επικαλείται η Washington Post.

Οι σχέσεις αυτές, που δεν φτάνουν σε επίπεδο πλήρους εισβολής, θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν επιθέσεις ειδικών δυνάμεων και πεζικού, εκθέτοντας το αμερικανικό προσωπικό σε ιρανικά drones, πυραύλους, πυρά από το έδαφος και αυτοσχέδιες εκρηκτικές συσκευές. Δεν είναι ακόμη σαφές εάν ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα εγκρίνει αυτά τα σχέδια.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε: «Είναι δουλειά του Πενταγώνου να προετοιμάζει επιλογές για τον Αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων. Δεν σημαίνει ότι ο πρόεδρος έχει λάβει απόφαση». Η Κεντρικής Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι περίπου 3.500 επιπλέον στρατιώτες έφτασαν στη Μέση Ανατολή στις 27 Μαρτίου με το πλοίο USS Tripoli, συνοδευόμενοι από αεροσκάφη μεταφοράς και μαχητικά, καθώς και αμφιβιακά και τακτικά μέσα.

Αξιωματούχοι ανέφεραν στην The Washington Post ότι οι συζητήσεις τον τελευταίο μήνα έχουν περιλάβει το ενδεχόμενο κατάληψης του νησιού Χαργκ, σημαντικού κόμβου εξαγωγής πετρελαίου του Ιράν, καθώς και επιδρομές σε παράκτιες περιοχές κοντά στον Στενό του Ορμούζ για την καταστροφή όπλων που μπορούν να πλήξουν εμπορικά και στρατιωτικά πλοία. Το χρονοδιάγραμμα των επιχειρήσεων εκτιμάται σε εβδομάδες έως λίγους μήνες.

Η αναφορά έρχεται καθώς το Πακιστάν, που συνορεύει με το Ιράν σε απόσταση 900 χιλιομέτρων, μεσολαβεί στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, φιλοξενώντας διήμερες συνομιλίες από την Κυριακή με τους υπουργούς Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, της Τουρκίας και της Αιγύπτου.