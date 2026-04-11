Ουκρανός υποστράτηγος: «Ρωσική προβοκάτσια» τα εκρηκτικά κοντά σε αγωγό στη Σερβία

Η ποσότητα εκρηκτικών που ανακαλύφθηκε στη Σερβία την περασμένη εβδομάδα δεν ήταν αρκετή για να καταστρέψει τον αγωγό φυσικού αερίου Balkan Stream, γεγονός οδηγεί στο συμπέρασμα ότι επρόκειτο πιθανότατα για σχέδιο των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών με στόχο να επηρεάσει τις επικείμενες εκλογές στην Ουγγαρία, υποστηρίζει ειδικός που μίλησε στον Guardian.

O Ουκρανός πρώην υποστράτηγος και ειδικός σε θέματα πυρομαχικών, Μικόλα Ζέντσεφ, τονίζει ότι οι υπολογισμοί της εταιρείας του, Andromeda, έδειξαν πως τα 4 κιλά εκρηκτικών που ανέκτησε η στρατιωτική υπηρεσία ασφαλείας της Σερβίας στην Κάντζιζα δεν θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρή ρήξη στον αγωγό.

Εμπειρογνώμονες της Andromeda ανέλυσαν τη χαλύβδινη και πολυπροπυλενική σύνδεση, η οποία μεταφέρει ρωσικό φυσικό αέριο στην Ουγγαρία, περνώντας από την Τουρκία, τη Βουλγαρία και τη Σερβία, και υπολόγισαν την ποσότητα εκρηκτικών που, κατά την εκτίμησή τους, δεν θα προκαλούσε σοβαρή ζημιά.

Για επιτευχθεί σοβαρή ζημιά θα απαιτούνταν σημαντικά μεγαλύτερη ποσότητα, εκτιμά ο Ζέντσεφ. «Τέσσερα κιλά δεν αρκούν για να διακόψουν τη λειτουργία του αγωγού φυσικού αερίου», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ακόμη και αν είχαν τοποθετηθεί στο πιο καίριο σημείο, 4 κιλά πλαστικής εκρηκτικής ύλης «πιθανότατα θα προκαλούσαν μόνο τοπική ζημιά ή περιορισμένη διάτρηση, η οποία θα μπορούσε να επισκευαστεί μέσα σε λίγες ημέρες χωρίς να προκληθεί μακροχρόνια διακοπή του εφοδιασμού», προσθέτει.

«Αυτό δεν συνάδει με τον στόχο μιας κλασικής πράξης δολιοφθοράς, η οποία αποσκοπεί στο να θέσει υποδομές εκτός λειτουργίας για εβδομάδες ή μήνες», καταλήγει ο Ζέντσεφ, γεγονός που, όπως λέει, οδηγεί «στο συμπέρασμα ότι το περιστατικό ήταν πιθανότατα προβοκάτσια».