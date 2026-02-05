Ζελένσκι: Ο επόμενος γύρος συνομιλιών για τον πόλεμο πιθανότατα θα γίνει στις ΗΠΑ

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Πέμπτη ότι ο επόμενος γύρος συνομιλιών για την επίλυση του σχεδόν τετραετούς πολέμου με τη Ρωσία θα πραγματοποιηθεί πιθανότατα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Αυτό που μπορούμε να πούμε ήδη είναι ότι οι επόμενες συναντήσεις έχουν προγραμματιστεί για το εγγύς μέλλον. Πιθανότατα στην Αμερική», δήλωσε ο Ζελένσκι στη βραδινή του βιντεοσκοπημένη ομιλία.

Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και η ανακοίνωση που εξέδωσε ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Ουκρανίας Ρουστέμ Ουμέροφ, όπου αναφέρονταν ότι η Ουκρανία και η Ρωσία συμφώνησαν σήμερα, έπειτα από δύο ημέρες τριμερών συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες, να διεξάγουν περαιτέρω συζητήσεις τις επόμενες εβδομάδες.

«Οι αντιπροσωπείες συμφώνησαν να ενημερώσουν τις αντίστοιχες πρωτεύουσές τους και να συνεχίσουν τις τριμερείς συνομιλίες τις επόμενες εβδομάδες», ανέφερε η ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση εκφράζει τις ευχαριστίες της Ουκρανίας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για την οργάνωση της συνάντησης και στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για «την ηγεσία του στην προώθηση των προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου».

Από την πλευρά του, ο απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών Στιβ Γουίτκοφ δήλωσε σήμερα ότι οι τριμερείς συνομιλίες με τη Ρωσία και την Ουκρανία ήσαν εποικοδομητικές και θα συνεχισθούν τις επόμενες εβδομάδες.