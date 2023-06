Ουκρανία: Το υπουργείο Άμυνας ειρωνεύεται τους Ρώσους στρατιώτες

Το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας ειρωνεύτηκε το Σάββατο τους Ρώσους στρατιώτες, καλώντας τους να μην πολεμούν πλέον στην Ουκρανία αλλά να διαλέξουν στρατόπεδο στη σύγκρουση ανάμεσα στη Wagner και τον ρωσικό στρατό.

«Το υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας διερωτάται γιατί οι Ρώσοι στρατιώτες είναι ακόμη στα λασπωμένα χαρακώματά τους, αντί να προστρέξουν σε βοήθεια των συντρόφων τους, είτε στη μία είτε στην άλλη πλευρά της σύγκρουσης. Θα ήταν πιο ασφαλές γι΄ αυτούς παρά να αντιμετωπίσουν τον ουκρανικό στρατό», ανέφερε το υπουργείο στο Twitter.

The Ministry of Defense of Ukraine is wondering why russian soldiers are still sitting in muddy trenches rather than running to the aid of their comrades on both sides of the conflict. That would be far safer than confronting the Ukrainian army.