Ουκρανία: Ξεκίνησε η απομάκρυνση των παιδιών από το Σλοβιάνσκ καθώς προωθούνται οι Ρώσοι

Η Ουκρανία ξεκίνησε την υποχρεωτική απομάκρυνση των παιδιών από την πόλη Σλοβιάνσκ, ένδειξη ότι η κατάσταση ασφαλείας επιδεινώνεται σε ένα από τα τελευταία προπύργιά της στην περιφέρεια του Ντονμπάς.

«Υπέγραψα εντολή για την υποχρεωτική απομάκρυνση των παιδιών από ορισμένες περιοχές του Σλοβιάνσκ που είναι πιο ευάλωτες στα πλήγματα του εχθρού» ανέφερε ο κυβερνήτης Βαντίμ Φιλάσκιν σε ανάρτησή του στο Telegram.

Οι ρωσικές δυνάμεις προωθούνται αργά προς τα βόρεια και ανατολικά του Σλοβιάνσκ και απέχουν περίπου 20 χιλιόμετρα από την είσοδο της πόλης.

Το Σλοβιάνσκ είναι μία από τις πολλές πόλεις και κοινότητες που παραμένουν υπό ουκρανικό έλεγχο στο Ντονέτσκ. Η Ρωσία επιδιώκει να ελέγχει ολόκληρο το Ντονμπάς, μια λεκάνη γνωστή για τα ανθρακωρυχεία και τη βαριά βιομηχανία της.