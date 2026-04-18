Ουκρανία: «Τρομοκρατική ενέργεια» χαρακτήρισε η Υπηρεσία Ασφαλείας την επίθεση ενόπλου στο Κίεβο

Η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) σε ανακοίνωση της στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram αναφέρει ότι η μαζική ένοπλη επίθεση και η ομηρία ανθρώπων που έλαβαν χώρα σε συνοικία της πρωτεύουσας διερευνάται ως «τρομοκρατική ενέργεια».

Ο Γενικός Εισαγγελέας Ρουσλάν Κραβτσένκο δήλωσε ότι ο δράστης, που σκότωσε σήμερα στο Κίεβο πέντε άτομα και τραυμάτισε τουλάχιστον 10, αναγνωρίστηκε ως ένας 58χρονος από τη Μόσχα και ότι ταυτόχρονα ξέσπασε πυρκαγιά στο διαμέρισμα στο Κίεβο στο οποίο ο ίδιος είχε δηλώσει ότι διέμενε.

Ζελένσκι: Πέντε οι νεκροί από τα πυρά του ενόπλου στο Κίεβο – Εξουδετερώθηκε ο 58χρονος δράστης

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πυροβολισμούς σήμερα σε κατοικημένη περιοχή του Κιέβου και 10 νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, ανακοίνωσε ο Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επικαλούμενος τον υπουργό Εσωτερικών Ιχόρ Κλιμένκο.

«Μέχρι στιγμής, έχουν επιβεβαιωθεί οι θάνατοι πέντε ανθρώπων», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι μέσω ανάρτησης του στο X, προσθέτοντας ότι «10 άνθρωποι νοσηλεύονται» και ότι «τέσσερις όμηροι έχουν διασωθεί».

Ο Κραβτσένκο δήλωσε ότι ο δράστης σκότωσε με αυτόματο όπλο τέσσερις ανθρώπους στον δρόμο και έναν μέσα στο σούπερ μάρκετ.

Δημοσίευσε μια φωτογραφία που δείχνει μια θολή φιγούρα καλυμμένη με αίμα μέσα σε ένα κατάστημα, με ένα όπλο να βρίσκεται κοντά του.

Μετά την επίθεση, ο ένοπλος εισέβαλε στο σούπερ μάρκετ και κράτησε ομήρους μέσα στο κατάστημα.

Η περιοχή αποκλείστηκες από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ στο σημείο επιχείρησαν ειδικές μονάδες.