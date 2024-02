Ουκρανία: Τέσσερις νεκροί από ρωσική επίθεση στη Χερσώνα (vid)

Από τα πυρά του ρωσικού πυροβολικού στην πόλη Χερσώνα στη νότια Ουκρανία τη Δευτέρα σκοτώθηκαν τέσσερις άνθρωποι και τραυματίστηκε τουλάχιστον ένα ακόμη άτομο, δήλωσαν τοπικοί αξιωματούχοι.

Η Χερσώνα και οι γύρω περιοχές δέχονται τακτικά ρωσικούς βομβαρδισμούς, αντιμετωπίζοντας πολυάριθμους αεροπορικούς συναγερμούς καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Οι ρωσικές δυνάμεις στοχεύουν την ουκρανική πόλη από κατεχόμενα εδάφη στην ανατολική όχθη του μεγάλου ποταμού Δνείπερου που διασχίζει την περιοχή.

Βίντεο από το σημείο, που δόθηκε στη δημοσιότητα από την περιφερειακή εισαγγελία, έδειχνε ένα πλήρως καμένο αυτοκίνητο που πήρε φωτιά μετά από έκρηξη, με δύο πτώματα που βρέθηκαν μέσα, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Russian forces attacked downtown Kherson, killing four civilians and injuring at least one. One of the artillery shells hit a car, killing the driver.



